נשיא צרפת לשעבר ניקולא סרקוזי נכנס היום (שלישי) לכלא, לאחר שבית משפט מקומי גזר עליו חמש שנות מאסר בגין שחיתות פוליטית חמורה. מדובר בראש מדינה לשעבר הראשון באירופה שיימצא מאחורי סורג ובריח.

סרקוזי אמר לפני כניסתו לכלא כי זהו "רגע קשה בשבילי ובשביל משפחתי", אך הוסיף כי הוא מתכוון לעמוד באתגר, ואמר בראיון ל"לה פיגרו", "החיים שלי הם כמו רומן, ועכשיו מתחיל פרק חדש".

החוק בצרפת מונע חקירות נגד נשיאים מכהנים, אך לאחר שסיים את כהונתו עמד סרקוזי בפני מספר חקירות שהובילו לשלושה משפטים. בעבר נידון לשנת מאסר על ניסיון לשחד שופט, אך העונש הומר למעצר בית קצר עם אזיק אלקטרוני.

היום החל סרקוזי לרצות את עונשו בתא מיוחד בבית סוהר בפריז, המיועד לאסירים הזקוקים להגנה מיוחדת. הוא יוכל לבקש לערער על גזר הדין, אך הערעור עשוי להידון רק בעוד כחודשיים, ובינתיים ייתכן שיישאר בכלא.

ההרשעה הנוכחית ניתנה בתום משפט שנמשך תשעה חודשים, שבו נקבע כי סרקוזי קיבל מיליוני אירו ממועמר קדאפי בתמורה לסיוע פוליטי ולשיפור תדמיתה של לוב בזירה הבינלאומית. בשל חומרת העבירות, בית המשפט הורה על מאסר מיידי ללא השהיה.