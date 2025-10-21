רשת "אל-ג'זירה" הקטארית פרסמה אמש (שני) בתוכניתה "רב הנסתר על הגלוי" "מסמך מודלף", לכאורה, הכולל רשימת שמות של כ-30 אלף טייסים ואנשי חיל האוויר שהשתתפו במלחמה בעזה.

הרשימה כוללת גם תמונות רבות ופרטים אישיים של הלוחמים. בתוכנית, שעסקה במרדף המשפטי אחר חיילי צה"ל בחו"ל, בין היתר על ידי הקרן "הינד רג'ב" הפועלת מבריסל, הוצגו תמונות ונתונים שנלקחו מהרשתות החברתיות של לוחמים מתקופת הלחימה בעזה.

יצויין כי לפני כשלוש שנים דווח על דליפה של פרטים אישיים של כ-30 אלף אנשי צוות אוויר, בעבר ובהווה, שפורסמו בדארקנט על ידי קבוצת ההאקרים "Leak the Analyst".

חברת הסייבר ורוניס, שאיתרה את המאגר, הצליבה חלק מהשמות ומצאה כי ביניהם גם טייסים פעילים בחיל האוויר.

לפי הערכת ורוניס, המקור של המאגר עשוי להיות אזרחי, ייתכן כמאגר שיווקי של ספק שירותים לתחום התעופה.

עם זאת, הצלבת הנתונים עם מידע ברשתות חברתיות העלתה כי חלק מהשמות שייכים לאנשי חיל האוויר. קבוצת ההאקרים "Leak the Analyst" פעלה בעבר נגד חברות סייבר וגופים ממשלתיים.