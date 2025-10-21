ח"כ אוהד טל ממפלגת הציונות הדתית קורא לנצל את כנס החורף של הכנסת כדי לקדם החלת ריבונות ישראלית ביו"ש.

"ריבונות זה אינטרס ביטחוני ראשון במעלה וצריך לקדם אותו - גם אם הנשיא האמריקני לא אוהב את זה. אני לא משוכנע שהנשיא מתנגד לריבונות. הוא שומע על הרעיון הזה לא מעט, אבל לצערי הוא לא שמע את זה, דווקא מראש הממשלה הישראלי. אם ראש הממשלה היה אומר שזה חשוב ושהמהלך יביא יציבות למזרח התיכון - הדברים היו נראים אחרת", אומר טל לערוץ 7.

הוא מודה שלא אהב את עסקת החטופים. "המציאות שלנו מורכבת. יש זמן לשמוח וזמן להתמודד עם השלכות העסקה. לא הסתרתי את הביקורת שלי על ההסכם והצגתי את הבעיות שבו. זה עדיין לא אומר שלא צריכים להודות על הנס הגדול של חזרת חטופים ועל הגעת נשיא ארה"ב לכאן וקריאתו בשם ה'.

מדינת ישראל צריכה להפסיק להיכנע לטרור, להתחבא מאחורי חומות. מדינת ישראל לא צריכה לשלם מחירים מופרכים שיעודדו עוד חטיפות. אם נייצר מראש מנגנון שאומר שישראל לא תיכנע בפני טרור חטיפות - נימנע מהן", הוא מסכם.