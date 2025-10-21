שנת הלימודים התחילה, הילדים במסגרות, והשגרה חוזרת - אבל בתוכך משהו לוחש: "השנה - אני רוצה גם בשבילי".



כמה זמן את כבר אומרת את זה? כמה פעמים התחלת לבדוק קורס, התלהבת - ואז דחית? ובינתיים, עוד נשים בדיוק כמוך כבר עשו את הצעד - והיום הן חיות את החלום שלהן.

ההזדמנות האחרונה שלך השנה להצטרף לנבחרת מאמנות “עומק הקשר”

מכון עומק הקשר - שהכשיר כבר מאות נשות מקצוע וליווה מעל 2,000 זוגות עד החופה - פותח עכשיו את המחזור האחרון לשנה זו. ההכשרה כוללת אימון רגשי בשילוב כלים טיפוליים, התמחות בליווי רווקות, סטאז’ מעשי, והדרכה אישית לאורך כל הדרך.

עומק, מקצועיות, קהילה נשית תומכת - זה לא רק קורס, זו דרך חיים

שורה מהלב של הבוגרות:

אביגיל נוימן, מנהלת מדרשה: יוצא לי הרבה להיפגש עם הבנות בשלב הזה. באופן טבעי, והיה חשוב לי לעזור לבנות באמת נפתח בפני עולם ושפה, זה מה שהיה חסר לי שנים.''

אושרית ארזוני, מחנכת:

"מה שעזר לי בקורס הזה זה שיש סטאז’. זה ממש דחף אותי לקפוץ למים. כבר בשנה הראשונה התחלתי לעבוד בפועל. זה נתן לי ביטחון אמיתי ותחושת שליחות".

אסנת פרנס, מפקחת ויועצת זוגית:

"אני באה מתחום החינוך, אבל הכלים שקיבלתי כאן - על קבלת החלטות, על חסמים, על ‘חתן החלומות’ - פתחו לי עולם חדש. ראיתי תהליכים אמיתיים, חסמים שנפתחים, ובנות שמתקדמות. אני ממליצה בעיניים עצומות".

נועה מיכאלי, מאמנת:

"זו לא רק למידה - זו שליחות. הקורס הזה נתן לי כלים לעזור לבנות ישראל, מתוך אמונה, ביטחון ועומק אמיתי. זה מדויק, פרקטי ומלא משמעות".

הילדים במסגרות. עכשיו תורך לצאת לדרך

למי זה מתאים?

לנשות חינוך, טיפול, ייעוץ והדרכה

לנשים עם לב גדול שרוצות להפוך את השליחות שלהן למקצוע

לכל מי שמרגישה שהלב שלה נועד להשפיע

מה מקבלים:

הכשרה מקצועית באימון רגשי בשילוב כלים טיפוליים

התמחות בליווי לקראת חתונה

סטאז’ מעשי והדרכה צמודה

קהילה נשית תומכת, מקצועית ותורנית

אפשרות להשתלבות בצוות המכון

המסלולים הקרובים - נותרו מקומות אחרונים:

מסלול לנשות מקצוע, מאמנות ומטפלות - sold out

מסלול פרונטלי בירושלים - נותרו 2 מקומות אחרונים

מסלול בזום - נותרו 3 מקומות אחרונים בלבד

מסלול אחה''צ בבית אל - ניתן עדיין להצטרף

ההרשמה לשנה הקרובה נסגרת בקרוב!

לימודים בזום + מפגשים חווייתיים

לפרטים מלאים ובדיקת התאמה