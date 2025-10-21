שורדי השבי במפגש מטה המשפחות

שורדי שבי ששוחררו בשבוע האחרון משבי החמאס לאחר יותר משנתיים בשבי, נפגשו היום (שלישי) בתל אביב עם השליח המיוחד סטיב וויטקוף ועם ג'ארד קושנר.

בפגישה השתתפו עמרי מירן, גלי ברמן, זיו ברמן, יוסף חיים אוחנה, מתן אנגרסט, בר קופרשטיין, שגב כלפון, נמרוד כהן ואיתן הורן.

שורדי השבי הביעו תודה עמוקה לוויטקוף ולקושנר על תפקידם המרכזי בהשגת ההסכם שהביא לשחרורם, והודו לנשיא דונלד טראמפ על שהציב את נושא החטופים בראש סדר העדיפויות ופעל למען שחרורם.

לאחר מכן קראו השורדים לוויטקוף ולקושנר להמשיך במאמצים עד להשבתם של 15 החללים החטופים שעדיין נמצאים בשבי חמאס.

וויטקוף הבהיר כי ארצות הברית מחויבת לחלוטין למשימה והביע ביטחון ביכולת להביא לשחרורם של יתר החטופים.