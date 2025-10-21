השר לביטחון לאומי, ח"כ איתמר בן גביר, אישר את הכללת העיר דימונה ברשימת הערים הזכאיות לרישיון נשק אישי. ההחלטה מהווה חלק מהרחבת רפורמת הנשק שמוביל המשרד לביטחון לאומי.

לפי ההחלטה, אלפי תושבים בעיר יוכלו מעתה להגיש בקשה לרישיון נשק אישי. מאז תחילת מבצע 'חרבות ברזל' קיבלו למעלה מ-215 אלף אזרחים בישראל רישיון נשק במסגרת הרפורמה.

במשרד לביטחון לאומי ציינו כי הרפורמה, שנועדה לחזק את תחושת הביטחון האישי בקרב אזרחי ישראל, כבר הוכיחה את עצמה בשטח.

לפי המשרד, אזרחים חמושים הצליחו למנוע פיגועים חמורים באירועים ביטחוניים שונים ברחבי הארץ, בהם חדרה, צומת רמות, יבנה, תל אביב ורמלה.

השר איתמר בן גביר אמר, "אני גאה להוביל את רפורמת הנשק ולהכניס את דימונה לרשימת הערים הזכאיות לרישיון נשק אישי. זכותם של תושבי העיר להגן על עצמם, על משפחותיהם ועל סביבתם".

"הרפורמה מוכיחה את עצמה יום אחר יום - נשק מציל חיים. אני מברך את ראש העיר בני ביטון על מחויבותו הבלתי מתפשרת לביטחון תושבי דימונה ועל שיתוף הפעולה המצוין בין עיריית דימונה למשרד לביטחון לאומי".