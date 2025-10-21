יש רגעים בחיים שמכניסים אור גדול לעולם.

חיה ממן, מייסדת מרכז "בקרוב זה בא", כבר חוותה אותם עשרות פעמים - רווקות שהגיעו אחרי עשרות דייטים כושלים ומלאי אכזבות, ויצאו לדרך חדשה שהסתיימה בחופה.

"זה לא קסם", היא אומרת בחיוך. "זו שיטה שמובילה צעד אחר צעד אל זוגיות אמיתית, בסייעתא דשמיא".

החזון של ממן פשוט ועוצמתי: להפוך נשים שכבר מהוות אוזן קשבת - מורות, מדריכות, חברות או אימהות - למאמנות מקצועיות שמסוגלות להוביל רווקים ורווקות אל החתונה שלהם. "כל הודעת וואטסאפ שמתחילה במילים 'התארסתי בזכותך' היא עדות לכך שההשקעה משתלמת, שאת שותפה בהקמת עוד בית בישראל".

היום, יום שלישי, 21.10, יתקיים כנס הזום "להוביל לחתונה" מבית מרכז "בקרוב", בהובלת המאמנת הבכירה לזוגיות חיה ממן. בכנס תחשפי לכלים שמאפשרים לזהות חסמים רגשיים, ללוות תהליך פנימי אמיתי, וליצור שינוי שמוביל מחפשי זוגיות אל החופה. "זו שליחות שממלאת את הנפש - וגם מעניקה פרנסה מכובדת", מדגישה ממן.

לצד השליחות הגדולה עומדת גם התקווה האישית שלך - לקום בכל בוקר בידיעה שאת חלק ממשהו עצום, ושכל יום את מתקרבת יחד עם עוד רווק או רווקה לעבר החופה.

הכנס הערב, שלישי, 21.10, בשעה 21:00, בזום.