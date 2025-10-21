הנהלת היורוליג אישרה היום (שלישי) בישיבה שנערכה בברצלונה את חזרת המשחקים הבינלאומיים לישראל.

לראשונה מאז תחילת המלחמה, מכבי תל אביב והפועל תל אביב, שמשתתפות במפעל היורוליג, יחזרו לארח קבוצות יריבות בישראל. גם הפועל ירושלים, שמשתתפת ביורוקאפ, צפויה לשוב לארח.

התאריך המסתמן להחזרת המשחקים הוא תחילת חודש דצמבר.

שר התרבות והספורט מיקי זוהר הגיב: "אני מברך על החלטת הנהלת היורוליג לחדש את אירוח המשחקים בישראל. זו החלטה חשובה שמבטאת את המצב הבינלאומי החדש שישראל נמצאת בו בעקבות חתימת ההסכם להשבת החטופים".

עוד הוסיף: "הספורט הוא גשר שמחבר בין כולנו, מדינת ישראל מקדמת בברכה את הקבוצות, הספורטאים, הצוותים והאוהדים שיגיעו לישראל".