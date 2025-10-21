משפחת הדר מכפר תבור הופתעה לגלות כי הוגשה תביעה אזרחית נגד עזבונו של בנם, יהב הדר, לוחם סיירת הנח"ל שנהרג בקרב ברצועת עזה בינואר השנה.

התביעה הוגשה על ידי משפחה המתגוררת אף היא ביישוב, בעקבות תאונת טרקטורון שאירעה לפני חמש שנים, כאשר יהב היה בן 15 בלבד. במהלך הרכיבה נפצע ילד שישב לצדו. בעקבות התאונה נגזרו על הדר עבודות שירות.

האב, אבי הדר, כתב לאחר קבלת התביעה: "די לכאב - אין גבול לטירוף. הבן שלנו, יהב, נהרג במלחמה בעזה. ועכשיו, משפחה מהישוב שלנו הגישה תביעה אזרחית נגדו - על תאונה שקרתה כשהיה בן 15 בלבד. תביעה נגד ילד שכבר איננו, נגד חייל שנפל כשהגן על כולנו".

בהמשך דבריו הוסיף: "אנחנו לא נפרסם את שם המשפחה בשלב זה - בתקווה שעוד יש בהם אנושיות להבין את גודל הטעות, ולבטל את התביעה. יש צדק אחד שגדול מבית המשפט - צדק של לב, של חמלה, של מצפון. אל תוסיפו כאב על כאב".

הדר סיפר כי רעייתו ניסתה ליצור קשר עם המשפחה, אך לדבריו הם סירבו להיפגש. הוא עצמו ניסה לשוחח עם הילד שנפצע אז: "הוא לא ענה לי, כתבתי לו שאין לי שום כוונה לפגוע בו ואני מעריך שאם אני אפרסם את השם שלו, הדבר הזה בסופו של דבר יפגע בו", אמר בראיון ל'ynet'.

שתי המשפחות מתגוררות בסמיכות בכפר תבור, והאירוע יצר מתיחות ביישוב. "כל הקהילה תוססת, אפילו היו חבר'ה שרצו לעמוד עם דגלים סביב הבית. כולם רוצים שזה ייעלם, אין לנו כוונה לפגוע בהם, אין לנו כוונה לעשות שום דבר חוץ מזה שיבטלו את התביעה".

האב מתח ביקורת גם על התנהלות עורכי הדין של המשפחה התובעת: "שלחו לנו כביכול ביטול של התביעה, אבל זה לא באמת ביטול, זה מין תרגיל. אנחנו לא עורכי דין, סך הכל אנשים פגועים".

לדבריו, הצעיר שנפצע בתאונה צפוי להתגייס לצנחנים עם פרופיל 97. "יהב לקח אחריות על האירוע. מדובר במשובת נעורים. הוא שילם את המחיר, הם סוגרים איתו חשבון על אירוע שהוא שילם עליו את המחיר".