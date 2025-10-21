ביום חמישי הקרוב צפוי שר האוצר בצלאל סמוטריץ' להיפגש עם ראש הממשלה בנימין נתניהו, ולהציג בפניו את עקרונות התקציב לשנת 2026 אותו יבקש לקדם.

לפי התוכנית שמגבש משרד האוצר, תקציב המדינה לשנה הבאה ישקף מעבר מתקופת חירום לשגרה - וממלחמה לצמיחה - על רקע סיום הלחימה בעזה והישגים ביטחוניים בזירות נוספות.

בכוונת המשרד לאפשר למערכת הביטחון מסגרת תקציבית רחבה יותר מזו שהוקצתה לה בתקופה שקדמה למלחמה.

לתפיסת האוצר, אותה יציג שר האוצר לראש הממשלה, דרושה התייעלות במערכת הביטחון והתכנסות תקציבית על מנת לפנות משאבים תקציביים למען הציבור בחינוך, בבריאות, בתשתיות ובשאר התחומים החשובים.

סמוטריץ' צפוי לטעון כי הציבור הישראלי נשא בנטל כבד בשנות הלחימה האחרונות, בין היתר דרך העלאת המע"מ בשיעור של אחוז למימון ההוצאות הביטחוניות. כעת, לדבריו, הגיעה העת להקל בעומס המיסוי ולעודד צמיחה כלכלית.

באוצר טרם הוחלט מה יהיה אופי ההקלה - האם מדובר בהפחתת המע"מ חזרה ל-17%, או שמא בהפחתת מס הכנסה או שינוי במדרגות המס.

לפי הערכות, סמוטריץ' נוטה להעדיף שינוי במס הכנסה במטרה לתמרץ את ההשתתפות בשוק העבודה ולהקל על הציבור העובד.

בשל לוחות הזמנים המצומצמים, קיימת סבירות כי תקציב המדינה לא יאושר עד סוף השנה האזרחית, מה שעלול להוביל לתקציב המשכי בתחילת 2026.

במשרד האוצר מדגישים כי ישנה היערכות לתרחיש זה, במקביל לקידום מואץ של התוכנית התקציבית לקראת אישור הממשלה והכנסת.