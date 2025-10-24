המוזיקאית והיוצרת שרון רוטר התארחה באולפן ערוץ 7, ודיברה על הדרך הרוחנית והאישית שעברה. לדבריה, תהליך התשובה שלה התפתח בהדרגה.

"הלוואי והיה לי כזה סיפור, שבו אני אגיד לך שהלכתי ברחוב, נפל מקרר וניצלתי וראיתי את האור - זה לא ממש היה ככה", אמרה.

לדבריה, בניגוד לדור החוזרים בתשובה שקדם לה, שחזר לעולם הדתי "בבת אחת", היא רואה את הדור שלה ככזה שחזר "לאט יותר".

רוטר הסבירה כי מצאה את מקומה בציונות הדתית, שם הרגישה חופש להיות היא עצמה: "לא הייתי צריכה להתחפש למישהי אחרת".

בהמשך סיפרה כי המעבר מקבלת האמת האמונית לקיום בפועל של אורח חיים דתי התרחש לאחר לידת ילדיה: "אחרי שהבנתי שהקדוש ברוך הוא אמת, שהיהדות אמת... כשהילדים הגיעו, זה יותר הכריח אותי להיסגר על עצמי ולהגיד - אוקיי, אני שומרת שבת, אני אגדל אותם בחינוך כזה וכזה".

כיום, לדבריה, היא משתדלת למצוא את האיזון בין חינוך לבין מתן חופש בחירה אמוני: "מאוד חשוב לי התחושה שלהם שהם בוחרים את עבודת השם שלהם, שאני לא כופה את זה עליהם. אז זה תמיד עדין - כמה לחנך לזה, וכמה לתת את הבחירה. ולהתפלל עליהם, כמובן".

בהתייחסה לעולם התרבות הדתי, אמרה רוטר: "אני קוראת לעצמי אקטיביסטית בעל כורחי, והכול בסוף זה מאוד אגואיסטי. אני מנסה לייצר לעצמי במות".

לדבריה, במשך שנים התקשתה להביא לידי ביטוי את היצירה שלה, כיוון שהעדיפה ליצור מוזיקה מקורית - ולא לקחת חלק בפעילויות כמו התוועדויות או הפרשות חלה.

רוטר מתארת את ההבנה שהתחום הגברי מקבל קדימות משמעותית בעולם התרבות הדתי: "התחום הגברי מאוד מקודם היום. יש המון אומנים דתיים, מוזיקאים, שהם במיינסטרים הישראלי - זה ממש מדהים לראות את זה. בתחום הנשי - זה פחות".

כחלק מהתמודדות עם הפער הזה, היא יזמה יחד עם ד"ר נועה לאה כהן את פסטיבל הנשים בירושלים, הנערך זו השנה החמישית. "אנחנו נעשה את הפסטיבל הזה בירושלים - במות שהן בעצם פרינג', אמנות עם שפה אמנותית פרופר. כמו אצל החילונים, חשוב לי להביא את זה לאותה נקודה".

עוד הדגישה את חשיבות קיומו של מרחב יוצר לנשים: "אנחנו משקיטות את הרצונות שלנו - וזה לא דבר בריא לאישה, בעיניי".

על רקע הפעילות לקידום הופעות לנשים בלבד, סיפרה רוטר על המאבק מול עיריית תל אביב: "נמאס לי שאומרים לי לא... דין דין אביב ואני תבענו את עיריית תל אביב שלא נתנו לנו להופיע במרכז ענב לתרבות". לדבריה, מדובר במקום שבו הופיעו בעבר, לפני שחזרו בתשובה, אך כיום, בשל ההפרדה המגדרית, לא קיבלו אישור להופיע. "ואחרי שנתיים של דיונים הגענו איתם לפשרה. ההופעה הזאת תתקיים בשבוע הבא".

במופע הקרוב תופיע רוטר עם ברי סחרוף, אותו הגדירה כ"מנטור המוזיקלי שלה". "זה מאוד מרגש אותי כי לא עמדתי איתו המון שנים על אותה במה. אנחנו לא נשיר ביחד - הוא ישיר את השירים שלו, ואני את שלי - אבל עצם הדבר הזה בשבילי זו אבן דרך בעשייה".

לדבריה, כל העשייה שלה נובעת מהתבוננות רחבה יותר על העתיד של נערות דתיות בתחום האמנות. "אני כל הזמן חושבת על הילדות שלי, על הילדות שלנו. אנחנו פותחות איזשהו נתיב הלאה של בירור".

לקראת סיום הריאיון התייחסה רוטר לשחרור החטופים ואמרה: "מה שעברנו - הלב לא יכול להכיל מרוב התרגשות. באמת אנחנו נמצאים בעידן של גאולה".

היא הביעה כאב על המחירים הכבדים שעם ישראל נדרש לשלם בשחרור מחבלים, אך גם תחושת שליחות. "זה מטריף אותי שאנחנו צריכים לשלם אותם - בשבילנו, ובשביל כל העולם והם רואים את זה הפוך".

רוטר סיכמה בתחושת קרבה חזקה לקב"ה: "אני מרגישה את השם כל כך חזק. הרגשתי את המלכת השם בעולם כשחזרו השבויים... עבודת השם צריכה לבוא מהאהבה - וזה קורה. זה קורה מעצמו".