המחלקה לחקירות שוטרים (מח"ש) הגישה היום (שלישי) לבית המשפט המחוזי בירושלים כתב אישום חמור נגד שוטר מג"ב, בגין גרימת מותו של יוסף חיים רבוח ז"ל, חייל סדיר, מירי מנשקו האישי.

בנוסף, מייחס כתב האישום לשוטר עבירות רבות של תקיפה חמורה, החזקת נשק שלא כדין וירי בניגוד לנהלים.

כתב האישום המלא

על פי כתב האישום, השוטר, ששירת באותה תקופה בפלוגת מג"ב באבו דיס, נהג לשחק עם נשקו האישי באופן תדיר וללא כל זהירות. הוא דרך את נשקו, דרך כדורים, כיוון לייזר שהתקין בעצמו, ואף שיחק באקדח שלא היה מורשה להחזיק בו.

התנהלותו, כך לפי מח"ש, הובילה לשורה של מקרים מסכני חיים - ובסופו של דבר, לירי הקטלני שהביא למותו של רבוח.

השתלשלות הירי הקטלני

בערב חג סוכות שהה הנאשם בביתו בקריית ארבע. בשעה 20:00 בערך דרך את נשקו והניח אותו דרוך בחדרו.

כשלוש שעות לאחר מכן הגיעו לביתו יוסף חיים רבוח ז"ל וארוסתו לביקור חברי. הם נקשו על דלת הבית מספר פעמים, אך לא נענו. הנאשם פתח אחר כך את הדלת למחצה כשהוא אוחז בנשק דרוך, לייזר פעיל מכוון לעבר הדלת.

רבוח, שלא הבין כי מדובר בנשק דרוך, פתח את הדלת לרווחה ואמר לחברו: "היי". הנאשם השיב "היי, היי" - ואז, במרחק של כמטר וחצי ממנו, כיוון את הנשק אל פלג גופו העליון ולחץ על ההדק. הקליע פגע בחזהו של רבוח, חדר לגופו וגרם לפציעה אנושה. המנוח צעק, צעד שני צעדים ונפל ארצה בכניסה לבית.

הנאשם התקשר מיד למוקד 100 וביקש להזעיק אמבולנס. צוותי רפואה הגיעו למקום וביצעו פעולות החייאה, אך נאלצו לקבוע את מותו של רבוח. העבירה המרכזית המיוחסת לו היא המתה בקלות דעת.

אך זוהי רק אחת מתוך סדרת פרשיות חמורות שכלולות בכתב האישום.

כתב האישום כולל עשרה אישומים נוספים: בין היתר, ירי מנשק חם לשם צילום, תקיפת עצורים במספר מקרים, שימוש רשלני ברימוני הלם, כיוון נשק לעבר רכב הוריו לצורכי "בדיחה", והחזקת אקדח ללא היתר. באחד המקרים אף הצמיד את קנה נשקו אל פניו תוך תיעוד עצמי.

מח"ש ביקשה מבית המשפט להורות על מעצרו של הנאשם עד תום ההליכים המשפטיים נגדו, לנוכח חומרת המעשים והסיכון שנשקף ממנו לסובבים.