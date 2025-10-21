מאות חוגגים חרדים הגיעו השבוע למאחז "מצפה לאה" הסמוך ליישוב כוכב השחר, וכבשו ברגליהם את הקרקע הבלתי סלולה במאחז החדש שהולך ומתרחב בימים אלו.

המאחז החדש שכבר מאכלס תשע משפחות חרדיות הולך ומתרחב וחוגג את הקמת בית הכנסת והכנסת ספר התורה הראשון, בתרומת הספונסר שמואל סקט מקרן עם ישראל חי.

כבר בשעות הצהריים הגיעו למקום מספר אוטובוסים מירושלים ועליהם ציבור שהגיעו לחזק את המאחז החרדי החדש.

למקום הגיעו בנוסף אורחים מכל רחבי הארץ שביקשו להיות חלק מהתקדים המיוחד של הקמת מאחז חרדי חדש בארץ ישראל.

האירוע צילום: דובי שמרוט

המעמד התחיל בתהלוכה מאחד הבתים במאחז ועד לבית הכנסת, כאשר הציבור רקד על דרך הכורכר בשמחה עצומה יחד עם ספר התורה ורבים מהיישובים הסמוכים שבאו לחזק את התיישבות החרדית בהרי בנימין.

"מצפה לאה" שממוקם רק 20 דקות מירושלים, מעורר התעניינות רבה בקרב רבים שמתעניינים בהזדמנות הייחודית לגור ביישוב שנמצא במרכז הארץ במחירי דיור שנשמעים דמיוניים. בסעודת המצווה שנערכה לאחר תהלוכת הכנסת ספר התורה ביישוב הסמוך כוכב השחר", אמר שמואל סקט מקרן עם ישראל שמסייעת ליישוב החדש: "מי אמר שצריך לגור ב-30 מטר בבני ברק? אפשר לגור בצמוד קרקע מול הנוף המרהיב של הרי בנימין".

במקום נשאו דברים גם הרב של היישוב וראש הכולל הרב אריה סופר שחיזקו את הרוח של ההתיישבות שהולכת וחודרת לציבור החרדי והרחיבו על מצוות יישוב הארץ שכה חשובה דווקא בימים אלו.

המעמד הסתיים בריקודים ובשירה, כאשר לנוכחים חולקו דפי הצטרפות ליישוב החדש לצד דפים לתמיכה במתיישבים החרדים החלוצים.