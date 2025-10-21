הצעת החוק של יו"ר מפלגת נעם, ח"כ אבי מעוז, המבקשת לתקן את הקריטריונים למתן כיסאות גלגלים ממונעים לנכים צפויה לעלות להצבעה בקריאה טרומית.

על פי ההצעה, גם אנשים עם מוגבלות קוגניטיבית או פיזית קשה, שאינם מסוגלים לתפעל את הכיסא בעצמם, יהיו זכאים לו, בתנאי שהוא יופעל על ידי מלווה.

המצב הקיים כיום בחוק קובע כי רק מי שכשיר להפעיל את הכיסא בעצמו - מבחינה שכלית, בריאותית וגופנית - זכאי לקבלו. בפועל, משמעות הדבר היא שאנשים עם נכויות קשות או המצויים במצב סיעודי נותרים תלויים בכיסאות ידניים, ודורשים סיוע מתמיד של בני משפחה או מטפלים.

ח"כ מעוז מסר, "הגיע הזמן להקל על ההורים שמשקיעים את חייהם בטיפול בילדיהם באהבה גדולה, ולאפשר להם את הדבר הבסיסי הזה, של כיסא גלגלים ממונע, שכל כך יקל על חייהם. הילדים הללו לא אמורים להימצא במעצר בית. גם הם זכאים לצאת, לזוז, ולנשום אוויר, בדיוק כמו כל ילד אחר. אני מאמין ומצפה שאף חבר כנסת לא יעז להרים יד נגד הצעת חוק כל כך אנושית, שבאה למלא צורך כה בסיסי".

תמר גלפנד, פעילה חברתית לזכויות ילדים נכים, התייחסה לנושא ואמרה, "בעוד הממשלה מתכוונת להוציא 2 מיליון ש"ח להחלפת שם של מלחמה אין למדינה מיליון וחצי ש"ח עבור כיסאות גלגלים מותאמים לנכים. איך אתם, חברי הכנסת ושרי הממשלה, מצפים שנאמין שמעניין אתכם הציבור, כשהיחידים שנשכחים שוב ושוב הם חסרי הישע?".