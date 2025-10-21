שרת החדשנות והמדע גילה גמליאל העריכה כי הממשלה הנוכחית תמלא את ימיה. "אין סיבה שהממשלה לא תמלא את ימיה. הסכמי אברהם והסוגיה הכלכלית מחייבים המשכיות", אמרה בראיון לרדיו 'קול חי'.

בנושא חוק הגיוס, גמליאל לא הסתירה את תסכולה מהדחיות החוזרות. לטענתה, העיכוב גרם לנזק משמעותי.

"היינו חוסכים את כל הוויכוח הזה אם החוק היה עובר לפני שנתיים. עד עכשיו היו כבר עשרת אלפים חרדים משרתים, העומס על המילואימניקים היה יורד, וזה היה הופך לדבר טבעי בחברה החרדית", היא הסבירה.

השרה הציגה מספר הצעות מעשיות להתמודדות עם המשבר: הקמת יחידות קרביות ייעודיות לחרדים, ויצירת מסלול של ישיבות הסדר באזור הגבול המזרחי שבו הבחורים ישלבו שמונה שעות שמירה עם לימוד תורה. "מי שרוצה ללמוד תורה בלבד - שימשיך, אבל צריך גם לאפשר דרכים לתרום לביטחון", היא אמרה.

גמליאל שיבחה את תרומת החרדים לביטחון הלאומי. "גייסתי חרדים לשב"כ והם עילויים במה שהם עושים. כשפועלים מתוך רצון טוב, הכל אפשרי", היא סיכמה.