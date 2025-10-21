זמביש פונה לתושבים ללא קרדיט

מזכ"ל תנועת אמנה, זאב (זמביש) חבר, פרסם סרטון הסברה לתושבי היישוב ברוכין וליישובים נוספים ביהודה ושומרון, בו התייחס לנושא הרגיש של הכנסת פועלים פלסטינים מאזור יהודה ושומרון לעבודות בנייה בתוך היישובים. לדברי חבר, מדובר בסוגיה מכרעת להמשך פיתוח ההתיישבות.

לדבריו, מאז פתיחת המלחמה, הפכה הסוגיה לנושא מרכזי לדיון ברוב היישובים. מתוך ניסיון מצטבר בשטח, הסביר חבר כי נכון להיום, האפשרות הסבירה והיחידה כמעט להקמת שכונות חדשות היא באמצעות העסקת פועלים ערביי יו"ש.

הוא תיאר את נהלי מערכת הביטחון, הכוללים גידור אתרים "בצורה משמעותית", חסימת שדה ראייה, גישה נפרדת מהאזורים המיועדים למגורים ושמירה הדוקה בתוך האתר. לדבריו, כל אלו נועדו לייצר מצב שבו אתר הבנייה הוא "המקום הבטוח ביותר ביישוב מבחינה ביטחונית".

חבר הדגיש כי אף שאין ביטחון מוחלט, רמת הסיכון בתוך האתרים המוגנים היא מזערית. "אם מישהו חושב לפגוע - הוא יחפש מקום אחר, ולא בתוך האתר", אמר.

מעבר להיבט הביטחוני, התייחס חבר גם להשלכות המעשיות של אי העסקת עובדים פלסטינים. לדבריו, ביישובים שאינם מאפשרים כניסה כזו, ובפרט אלו שאינם סמוכים לגבול מדינת ישראל, הבנייה בפועל נעצרת. "מי שלא מקבל החלטה שהוא מאפשר כניסת פועלים ערביים עם כל אמצעי הביטחון - גוזר על עצמו הקפאה של הבנייה", אמר.

לדבריו, מדובר במספר קטן של יישובים בלבד, ובאמנה פועלים מול כל אחד מהם בנפרד כדי להבהיר את המציאות ולהניע תהליכים. "אף אחד לא מחכה לנו", הוסיף, והסביר כי ביישובים הערביים הסמוכים הבנייה נמשכת בקצב מואץ.

הוא הזהיר מפני מדיניות של עצירה זמנית: "המשמעות של העצירה היא גזירת הקפאה פנימית שגוזרים על עצמנו. קל מאוד לעצור - לחדש אחר כך הרבה יותר קשה. אנחנו מכירים את זה מהמקומות שזה קרה - עצרו לשנתיים-שלוש, הלכו לנוח, והתוצאה היא שיש אחר כך קושי גדול מאוד לחדש את העבודה".

עוד ציין כי האפשרות להעסיק עובדים זרים רחוקה מיישום, בשל קשיים לוגיסטיים והיעדר תשתית מתאימה להקמת אתרי מגורים בתוככי היישובים. גם העסקת ערבים ישראלים, לדבריו, היא בעייתית במיוחד: "הם חופשיים לגמרי להסתובב ביישוב, לעשות ככל העולה על רוחם. זו בעיה ביטחונית ותפקודית בלתי אפשרית".

לסיום, פנה חבר ישירות לתושבי ברוכין ואמר: "ההמלצה שלי חד משמעית - לקבל את ההחלטה. היא לא נעימה. גם אנחנו לא אוהבים את העבודה עם הערבים. המשימה שלו היא פיתוח ההתיישבות. אתם יישוב שמסוגל להתפתח ולגדול - אתם חייבים לקבל את ההחלטה שתאפשר את המשך הבנייה בלי עצירה".