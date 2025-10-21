הרמטכ״ל בפיקוד המרכז דובר צה"ל

הרמטכ"ל, רב-אלוף אייל זמיר, קיים היום (שלישי) הערכת מצב מטכ"לית בפיקוד המרכז, בהשתתפות מפקד הפיקוד, אלוף אבי בלוט, מפקד אוגדת יהודה ושומרון, תת-אלוף קובי הלר, ומפקדים נוספים מהמטה הכללי, שב"כ ומג"ב.

לאחר מכן קיים הרמטכ"ל שיח פתוח עם מפקדי החטיבות באוגדת יהודה ושומרון, במסגרתו הביע את הערכתו על פועלם במהלך המלחמה ובתקופת החגים. הרמטכ"ל ציין במיוחד את תרומתם של אנשי המילואים שהתייצבו ולחמו בעקביות בשנתיים האחרונות.

"בשבוע שעבר ציינו שנתיים למלחמה, ניצלנו הזדמנויות מבצעיות בכלל הגזרות ופעלנו לחיזוק הביטחון והעוצמה של צה"ל ומדינת ישראל", אמר זמיר בפני המפקדים.

הוא ציין כי "המיקוד והלחימה המשמעותית בגזרת הדרום לא היו מתאפשרים ללא הגנה חזקה בכלל הגזרות. פעולותיכם משמעותיות לאיזון ולחיזוק הביטחון של האזרחים ושימור הקשר מולם".

לדבריו, על הכוחות להיות ערוכים להתפתחויות אפשריות: "אנחנו בתקופת השתנות משמעותית, עלולות להיות בה התפתחויות ועלינו להיות מוכנים לתפניות השונות. יש גורמי טרור שינסו להפריע לתהליכי ייצוב במרחב ועל כן עלינו להיות בדריכות גבוהה עם כוננות מירבית ולפעול באופן יוזם והתקפי למולם".

הרמטכ"ל ציין את החשיבות שבהפחתת העומס על כוחות המילואים, והודיע על תגבור גזרת איו"ש בגדודים סדירים נוספים. "עלינו להקל את העומס על משרתי המילואים. נתגבר את גזרת איו"ש בגדודים סדירים נוספים".

עוד הוסיף: "אני מצפה מכם המח"טים, לשקף את תמונת המצב כמו שהיא למעלה ולדעת להיות קשובים למטה כלפי פקודיכם, זה אחד מלקחי השבעה באוקטובר".

לדבריו, "המערכה לא תמה, עוד נכונו לנו אתגרים רבים בכל הזירות ובזירת יהודה ושומרון בפרט. עלינו לשמר יציבות, להילחם בטרור הפלסטיני, לחזק את ההגנה על היישובים ולהמשיך ליזום פעילות התקפית על מנת לסכל איומים בהתהוותם".