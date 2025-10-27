את עמותת 'חברים טובים באמצע הדרך' הקימה המטפלת הזוגית והאישית, הרבנית ורד ארנון, לסיוע להתמודדותם של אלמנים ואלמנות. באולפן ערוץ 7 היא מספרת על ראשית דרכה של העמותה.

כרבנית וכאשת מקצוע מלווה הרבנית ארנון משפחות בתקופות הקשות של מחלה סופנית, החל מראשיתה של המחלה ועד לשלב הפרידה וכן גם בהקמת פרק ב' של אלמנים ואלמנות. מתוך כך הגיעה הרבנית ורד למפגשים רבים עם אלמנות ובאחד הימים פנתה אליה אלמנה וסיפרה על החסר הקיים בהתייחסות מערכתית מקצועית ממוקדת באלמנים ובאלמנות, ואלה מוצאים את עצמם פעמים רבות ללא בני שיח, ללא פרטנרים לחופשה וכיוצא באלה.

באותו מפגש הביעה הרבנית הבנה למצוקה ומתוך כך נשאלה אם תהיה מוכנה ללוות קבוצת אלמנים ואלמנות כאשת מקצוע. לאחר שענתה בחיוב יצא למעשה המיזם הרחב יותר שלה לדרך.

המיזם כולו החל במפגש של כמאה אלמנים ואלמנות דתיים מכל רחבי הארץ. "המטרה היא חברות תמיכה והנאה", ממקדת הרבנית ארנון את הדברים ומציינת כי אמנם אין מגמה לייצר שידוכים בתוך הקבוצה, אך מטבע הדברים שידוכים נוצרים מעצמם, גם אם בעמותה מנסים לייצר הפרדה מסוימת כדי למנוע את המתח הכרוך לעיתים בסוג כזה של מפגשים.

השאיפה, מספרת הרבנית ארנון, היא לקיים מפגשים המורכבים משני חלקים. החלק הראשון הוא הרצאה או מופע ומתוך כך נוצר שיח תומך ושיתופי, ובחלק השני מתקיימות פעילויות התואמות את ייחודה של כל קבוצה. לבד מכך מקיימת העמותה שבתות משותפות בבתי מלון מספר פעמים בשנה. בנוסף, מקיימת העמותה אירוע שיא שנתי שבו לאורך יום שלם מתקיימות פעילויות המותאמות לנושאים המעסיקים את האלמנים והאלמנות. זאת לבד מקבוצות הווטסאפ המשותפות אותה רואה הרבנית כפלטפורמה יעילה מאוד ליצירת קשר, להתייעצויות והחלפת תחושות אישיות לנוכח מורכבות חיי היומיום.

על חשיבות המיזם מציינת הרבנית ארנון את הבסיס התורני ליחס המיוחד המתבקש לאלמנים ואלמנות ועל כך היא מרחיבה ומציינת את הקושי של חיים בבדידות במציאות שבה מסביב החיים מתקיימים בזוגות. לדבר יש השלכות גם על יחסה של החברה לאלמנים ואלמנות, לעיתים הדברים מגיעים עד כדי חשש של החברה מהתקרבות לאלמנים ואלמנות.

לתפיסתה, ככל שהחברה תכיר בהתמודדויות של האלמנים והאלמנות לאורך השנה כולה, וככל שהחברה תהיה רגישה ותיתן התייחסות כלשהי שיכולה לבוא לידי ביטוי גם במילה טובה, הדבר נותן כוח להמשך הצעידה במסלול החיים. דוגמא קטנה להתייחסות שכזו מביאה הרבנית ארנון ממקרה בו אלמנה סיפרה לה על שכן שהקפיד להעלות עבורה את החבילות והתיקים אל ביתה כשהייתה חוזרת במוצאי שבת.

עוד מצינת הרבנית ארנון את מונח ה"היררכייה בתוך השכול", הנובע מריבוי השכול הצבאי בתקופת מלחמה, מה שמותיר לעיתים מעט מאחור את השכול האזרחי, על אף שאלמנים ואלמנות השכול האזרחי מגלים בתוכם כוחות מיוחדים הנובעים מתוך ההתמודדות המיוחדת שלהם.

לעיתים, מספרת הרבנית, בקבוצה נוצרת מציאות בה אלמנים ואלמנות ותיקים וותיקות מסייעים בהתמודדותם של הצעירים והצעירות יותר. הדברים אינם תלויי גיל, אך הוותק בעולם השכול מסייע להבין נקודות שזר לא יבין. "קראנו למיזם 'חברים טובים באמצע הדרך' כשהמטרה היא שייווצרו חברויות וכך יחזקו אחד את השני".