מבקר המדינה ונציב תלונות הציבור, מתניהו אנגלמן, פרסם את הדוח השנתי הכולל ממצאים נרחבים בתחומי הכלכלה והחינוך.

הדוח מותח ביקורת חריפה על יישום רפורמות בייבוא מוצרים ועל היערכות המדינה בתחום ביטחון המזון.

בדוח נטען כי רפורמות ממשלתיות שנועדו לפתוח את שוק הייבוא לתחרות - ביניהן "מה שטוב לאירופה טוב לישראל" ו"לא עוצרים בנמל" - לוו בליקויים רבים. משרד הכלכלה לא חידש בזמן חוזים עם מעבדות, משרד הבריאות לא פרסם את הדרישות ליבוא מזון רגיש, ונמצא מחסור חמור בכוח אדם באגפי האכיפה.

לדברי המבקר, "לפתיחת השוק הישראלי לתחרות קיימת חשיבות במלחמה ביוקר המחיה... על שרי הכלכלה והבריאות לתקן את הליקויים שבדוח". הוא ממליץ לבחון את הרחבת הרפורמה גם ליבוא מארה"ב.

בתחום ביטחון המזון בשעת חירום נמצא כי אין בישראל גוף ממשלתי מתכלל בעל סמכות ואחריות כוללת לניהול התחום, בשונה ממדינות כמו שוויץ, בריטניה וסינגפור.

מחסני החירום סובלים ממחסור בחומרי גלם, תנאי אחסון לקויים, ולעיתים החיטה נגועה בחרקים ובפסולת.

המבקר מצא גם ליקויים בהיערכות המפעלים החיוניים, פערים במעקב אחר מלאי המזון במשק, וחשש מפגיעה בבריאות הציבור בשל כניסת מוצרים לא מפוקחים במסגרת מסלולי ייבוא מקלים. לדבריו, "המוכנות של המשק לוקה בחסר, והשלכותיה עלולות להיות מרחיקות לכת".

בנושא מיסוי מקרקעין ותשתיות המידע על נכסי נדל"ן, מצביע הדוח על חובות בהיקף של 18.5 מיליארד ש"ח, ליקויים חמורים בתשתיות המידע של רשות המיסים, ופערים גדולים בין מאגרי מידע ממשלתיים. גם כאן, המבקר קובע כי הליקויים עלולים לפגוע באזרחים, ובפרט בזכאות למענקי עבודה.