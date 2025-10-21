נשיא ארה"ב דונלד טראמפ שב ומאיים אחר הצהריים (שלישי) על חמאס בפוסט שפרסם ברשת החברתית שלו Truth Social.

"כמה מבעלי בריתנו במזרח התיכון הודיעו לי במפורש שהם יקבלו בברכה את ההזדמנות להיכנס לעזה עם כוח כבד ו'להעמיד את חמאס במקום', אם חמאס ימשיך להתנהג בצורה רעה, תוך הפרת ההסכם שלהם איתנו.

אמרתי למדינות הללו, ולישראל: 'עדיין לא'. עדיין יש תקווה שחמאס יעשה את הדבר הנכון. אם לא - הסוף של חמאס יהיה מהיר, עז ואכזרי", כתב טראמפ.

מדובר בקו תקיף מאוד בו נוקט הנשיא האמריקני ביממה האחרונה. אמש כתב כי "ישראל תכנס חזרה תוך שתי דקות אם אני ארשה להם. אנחנו בינתיים לא עושים את זה. אנחנו נותנים להם עוד קצת זמן. אם הם לא יתנהגו יפה הם יושמדו".

הוא הדגיש כי ארה"ב לא רוצה בשלב זו להלהיט את הרוחות ולכן עדיין נותנת הזדמנות לחמאס. לדבריו ארצו מבצעת "הרבה צעדים" כדי לשמור על הפסקת האש אך לא צפויה לשלוח חיילים לעזה בטווח הזמן הנראה לעין.