עולם הישיבות החרדיות סופג קיצוץ תקציבי עמוק, כך עולה מנתונים עדכניים של החשב הכללי במשרד האוצר ופורסמו הבוקר (שלישי) בעיתון 'דה מרקר'.

מוסדות תורניים מרכזיים מתמודדים עם קיצוצים קשים שמגיעים במקרים מסוימים ל-90% מהתקציב, כאשר ישיבות גדולות הפסידו עד 20 מיליון שקל.

המשבר הכלכלי פרץ בעקבות פסיקת בג"ץ משנת 2024 שקבעה כי הסדר דחיית השירות של בני הישיבות אינו חוקי.

ההחלטה הובילה להפסקת תקצוב של כ-80 אלף בני ישיבות ואברכים, שבעבר הזכו את מוסדותיהם בסכומים שנעו בין 470 שקל בחודש לבן ישיבה לכ-850 שקל לאברך.

התוצאה המצטברת: בשנת 2023, כאשר הממשלה הנוכחית הקימה את קואליצייה, זרמו למוסדות התורניים כ-1.8 מיליארד שקל. ב-2025 הסכום התכווץ ל-1.1 מיליארד שקל בלבד - ירידה של כ-700 מיליון שקל.

נתוני החשב הכללי ורשם העמותות, המוצגים באתר גיידסטאר, מגלים אילו מוסדות ספגו את המכה הקשה ביותר. באופן טבעי, הפגיעה החריפה במוסדות שרוב תלמידיהם צעירים בני 18-26, המוגדרים כעת "משתמטים". לעומתם, כוללים ותיקים עם רוב תלמידים מבוגרים שיש להם פטור משירות כבר שנים, נפגעו פחות.

ישיבת סלבודקה, שקיבלה במשך עשור כ-5 מיליון שקל בשנה וזינקה ל-6.8 מיליון ב-2023, התרסקה ל-2.2 מיליון שקל עד כה ב-2025 - קיצוץ של למעלה מ-50%.

ישיבת פוניבז' בבני ברק, שנהנתה מתקציב שיא של 22 מיליון שקל ב-2023, קיבלה עד כה ב-2025 רק 7 מיליון שקל - צניחה של שני שלישים.

ישיבת מיר, המוסד הגדול בישראל עם אלפי לומדים, קיבלה ב-2023 סכום עצום של 56 מיליון שקל. השנה הסכום צנח לכ-29 מיליון שקל. התקציב הגבוה יחסית נובע מכך שבישיבה יש אחוז גבוה של אברכי כולל מבוגרים שעדיין זכאים לתמיכה.

אחת המכות הקשות ביותר נחתה על ישיבת חברון בירושלים, שקיבלה ב-2023 כמעט 9 מיליון שקל. השנה הסכום התכווץ ב-90% והישיבה קיבלה עד כה רק כ-800 אלף שקל.

ישיבת אורחות התורה בבני ברק, שבה בעיקר בני ישיבות צעירים, ספגה מכה כואבת במיוחד. הישיבה נהנתה ב-2023 מתמיכה של כמעט 17 מיליון שקל, כולל תקציבים ממשרד הרווחה. ב-2025 עד כה הישיבה קיבלה רק כ-1.3 מיליון שקל - קיצוץ של יותר מ-80%.

ישיבת פורת יוסף התרסקה מ-1.9 מיליון שקל ב-2023 לכ-240 אלף שקל בלבד עד כה ב-2025 - ירידה של 87%. ישיבת כיסא רחמים ספגה קיצוץ דומה של 75%.

הציבור החסידי לא נחסך מהקיצוץ. תקציב ישיבת ויזניץ נחתך לשליש והגיע לסכום של מעט יותר מ-6 מיליון שקל. ישיבת שפת אמת של גור, ישיבת בית מתתיהו בבני ברק ומוסדות חסידיים נוספים דיווחו על קיצוצים דרמטיים דומים.

קרן עולם התורה, הפועלת למימון מוסדות תורניים, מעבירה כ-9 מיליון דולר בחודש למוסדות - כ-300 מיליון שקל בשנה. אך זהו שיפוי חלקי בלבד לעומת הירידה של כ-700 מיליון שקל בתקצוב הממשלתי.