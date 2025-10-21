יוסי דגן מקבל את אבינתן אור אברהם פליטר

בדרכו לביתו בשילה שבבנימין, עצר החטוף ששוחרר אבינתן אור לקבלת פנים בשומרון יחד עם בני משפחתו ואחיו המתגורר בלשם שבשומרון.

מאות מתושבי השומרון בהם תלמידי ישיבת אמי"ת ברוכין התאספו במקום עם דגלי ישראל שירה וריקודים כדי לקבל את פניו.

כשירד אבינתן מהרכב, ראש מועצת שומרון יוסי דגן בירך אותו ואמר לו: "מתרגשים לראות אותך בשומרון, יהודי חופשי עם ראש מורם, אנחנו מצדיעים לך אבינתן אחינו הגיבור, מצדיעים לכל משפחת אור הגיבורים שהרימו את הרוח של עם ישראל לאורך כל הימים האלו, אנחנו ננצח ביחד, עם ישראל חי!"

אבינתן התרגש ואמר למאות שהגיעו לקבל את פניו: "אני רוצה להודות לכולכם על כל התמיכה. אני שומע בשבוע הזה מכל המשפחה שלי איך כל אחד מעם ישראל עזר ותמך ואני מודה לכם. הכח שלנו זה הביחד והאחדות שלנו ואני מקווה שנמשיך בזה. אף אחד לא יכול עלינו כשאנחנו ביחד!"

משה אור, אחיו של אבינתן ואשתו יעל, הודו לתושבי לשם על הסיוע בתקופה הקשה שעברו ולמאות שהגיעו לקבל את פניו וכתבו: "חברים יקרים שלנו, לפני שנתיים קיבלנו מכה כואבת ונכנסנו למלחמה ארוכה וקשה. בתוך האירוע הלאומי התמודדנו עם האירוע הפרטי שלנו כשאבינתן נחטף לעזה. לאורך שנתיים שלמות, כשכולם מתמודדים עם קשיים רבים, לא הפסקתם לעמוד לצידנו כקהילה, לשאול, להציע עזרה, לתמוך בכל-כך הרבה דרכים ובעיקר, להזכיר לנו שאנחנו לא לבד בהתמודדות הקשה הזו. לשמחתנו הגדולה אבינתן חזר הביתה, למשפחה שחיכתה לו ולעם שלא הפסיק להתפלל ולקוות".

"אנחנו רוצים להודות לכל אחד ואחד מכם על התמיכה, על התפילות, על התקווה שיחזור אלינו. הרגשנו בכל רגע כמה אתם, יחד עם כל העם, עומדים מאחורינו ועוזרים לנו לעבור את התקופה הזו. תודה על שהגעתם לקבל אותו בבית החולים ולשמוח איתנו, שנזכה להמשיך ולהיות יחד אחד עבור השני ורק בשמחות!"