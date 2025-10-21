שר החינוך יואב קיש הורה היום (שלישי) למנהלי המחוזות של משרד החינוך להגביר את הפיקוח והאכיפה כלפי בתי ספר שאינם מלמדים תנ"ך בהיקף הנדרש.

ההחלטה התקבלה בישיבת עבודה שקיים השר עם הנהלות המחוזות.

על פי דיווח בחדשות 13, קיש הנחה את מנהלי המחוזות "לרכז מאמץ ולהתמקד בחודשים הקרובים בפיקוח, אכיפה ובקרה כלפי מוסדות חינוך בהם לא מלמדים תנ"ך כנדרש".

השר מסר כי הוא קיבל פניות בנושא, והבהיר למנהלי המחוזות שהוא מתכוון לפעול ביד קשה כלפי בתי ספר שאינם מקיימים את הנחיות המשרד. קיש הדגיש כי הוא מצפה לשיתוף פעולה מלא מצד מנהלי המחוזות ביישום ההנחיה.

במקביל, השר הורה להגביר את הפיקוח על תכני שיעורי העשרה במערכת הגפ"ן העוסקים בחיזוק הזהות היהודית. מדובר בשיעורים בהיקף של 4% שניתנים במסגרת תכנית "שורשים".

לפי דברי השר, הגיעו תלונות על "שימוש לצרכים שונים" של שעות אלה, והוא דורש להבטיח כי הן משמשות למטרתן המקורית.