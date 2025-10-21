חבר הכנסת ינון אזולאי (ש"ס) התייחס לביקורת על תרומת המפלגות החרדיות לקואליציה והאשים את מערכת המשפט בסיכול רוב ההסכם הקואליציוני.

כשהוצגה בפניו הטענה שכ-80% מההסכם הקואליציוני נתקע - כולל תקציבי ישיבות, סבסוד מעונות ותוכנית אופק חדש - אזולאי הטיל את האחריות על בג"ץ והיועמ"שית. "הציבור החרדי נפגע יותר מכולם ממערכת המשפט והיועמ"שית. לא ייתכן שהציבור החרדי תמיד ישלם את המחיר", הוא אמר בראיון לרדיו 'קול חי'.

לדבריו, ש"ס הצליחה במשרדים שבהם פעלה. "תשאל כל חבר כנסת, גם מהאופוזיציה - המשרדים של ש"ס נתנו מענה לכולם", הוא טען. עם זאת, הוא הודה כי המפלגה נמצאת במעמד הגנתי. "מערכת המשפט מחפשת להפיל את ממשלת הימין", לדבריו.

בנושא חוק הגיוס, אזולאי הביע אופטימיות זהירה. "יושב ראש הוועדה, בועז ביסמוט, עושה הכל להעביר חוק תוך ראייה רחבה - שמירה על לומדי תורה לצד צרכי צה"ל. מי שלומד תורה ימשיך ללמוד", הוא אמר.

אזולאי ציין כי היעדים שהציג ראש הממשלה נתניהו - גיוס 4,800 חרדים בשנה הראשונה ו-5,760 בשנה השנייה - מתכתבים עם הדיונים בוועדה. עם זאת, הוא הדגיש כי ההחלטה הסופית תלויה בגדולי ישראל לאחר הנחת טיוטת החוק.

לגבי שתיקת ש"ס בנושא הגיוס במהלך המלחמה, אזולאי הסביר: "בימים קשים היה קשה להסביר את כוח התורה, אבל זה לא כי לא ראינו את הכאב. ערך לימוד התורה הוא עליון, אך לעולם לא אתווכח עם משפחות שכולות".