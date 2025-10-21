הרצוג עונה לאוחנה: ליבי שותת דם צילום: ערוץ הכנסת

נשיא בית המשפט העליון יצחק עמית שלח אמש (שני) הודעת תודה לנשיא המדינה, יצחק הרצוג, שנזף ביו"ר הכנסת אמיר אוחנה שהציג את עמית במליאה כ"שופט בית המשפט העליון".

עמית כתב להרצוג בהודעת ווטאסאפ: "אמרת דברים יפים וחשובים על הרשות השופטת".

אחרי נאומו של אוחנה, עלה נשיא המדינה לדוכן ונזף בו: "היה לי נאום מוכן, אך לבי שותת דם. לא אקבל חוסר כבוד בסיסי, כי יש הבדל בין ויכוח עקרוני - שהוא לגיטימי - לבין חוסר נימוס ופגיעה בכבוד האדם ובכבוד שופטי ישראל. אהיה לפה לשופטי ישראל. לא אקבל מצב של חוסר כבוד בסיסי. אדוני נשיא בית המשפט העליון - אני מקבל אותך בברכה".

ראש הממשלה בנימין נתניהו נאם אחרי הרצוג, ואמר: "יצחק עמית הוא נשיא העליון - וזו עובדה. אבל אני ראש הממשלה, ואלה שרי הממשלה - וגם זו עובדה".