הכנסת אישרה היום (שלישי) את הצעת החוק לתמיכה בנכים ונפגעי פעולות איבה שתכפיל את תקציבי התמיכה לגופים הפועלים למענם.

על פי ההצעה, המדינה תקצה לפחות 150 מיליון ש"ח בשנה לתמיכה בפעילויות שיקום, ספורט, תרבות וחברה לנכים, ובינוי ושיפוץ מתקנים המיועדים להם.

בנוסף, תקציב התמיכה לנפגעי פעולות איבה ובני משפחותיהם יעמוד על לפחות 10 מיליון ש"ח בשנה.

ח"כ שרון ניר, מיוזמות ההצעה, אמרה כי "החוק הזה מעביר מסר ברור - גיבורי המלחמה הם עטרת ראשינו. השיקום של נכי צה"ל הוא תהליך ארוך, וההצעה הזו היא צעד חשוב בכיוון הנכון".