משטרת מינכן עצרה סופר ופוליטיקאי גרמני שהשווה את ראש הממשלה נתניהו לנאצים.

יורגן טודנהופר, 84, סופר גרמני ולשעבר חבר מפלגת "האיחוד הנוצרי-דמוקרטי" נעצר לאחר שפרסם פוסט בו השווה את המלחמה בעזה לשואת היהודים באירופה. "האם מצפונך אף פעם לא מוחה כשאתה עושה לפלסטינים את אותו הדבר שעשו הנאצים המקוללים ליהודים?", כתב טודנהופר בפוסט שפרסם ברשת X.

בתגובה לפוסט פשטה משטרת מינכן על ביתו של טודנהופר, עצרה אותו לחקירה והחרימה את המחשבים והטלפונים בביתו, בעזרתם פרסם את הפוסטים.

בהודעת המשטרה נמסר כי ביתו של טודנהופר היה תחת מעקב במשך שבועות, לפני שהוחלט על מעצרו.

טודנהופר עזב את מפלגת "האיחוד הנוצרי-דמוקרטי" על מנת להקים את "מפלגת הצדק" הימנית. החוק בגרמניה אוסר על "זילות או טריוויאליזציה של השואה".

לאחר מעצרו אמר טודנהופר כי "האם שוב יש משטרת מחשבות בגרמניה? אם עונש מאסר ייצא מהחקירה הזו, יהיה זה כבוד עבורי לרצות אותו, כי עמידה על שלום וחופש בפלסטין היא חובתנו. לא יכול להיות שנתניהו, המבוקש על ידי בית הדין הפלילי הבינלאומי, מוזמן בחום לגרמניה על ידי הקנצלר, בעוד שמבקריו מאוימים בכלא, מתבצעים חיפושים בבתיהם והחרמה של מוצרים שונים".