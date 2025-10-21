משטרת דרום קוריאה הודיעה כי עצרה את תושבת העיר אוסן, שגרמה למותה של אישה במהלך ניסיון להרוג מקק.

על פי הדיווחים בתקשורת המקומית, בשעה 5:30 בבוקר הבחינה האישה בג'וק על רצפת ביתה, והחליטה להרוג אותו בעזרת להביור מאולתר אותו בנתה מתרסיס ממנו התיזה לעבר להבת אש קטנה. לטענת האישה "היא למדה את השיטה מסרטונים ביוטיוב, ואף השתמשה בשיטה הזו בעבר".

אלא שהתוכנית השתבשה, וכתוצאה מהלהבה הפתאומית עלו מספר חפצים בבית באש. בתוך זמן קצר האש התפשטה למקומות אחרים בבית, והשכנים הבחינו בעשן רב שמיתמר מחלונות הדירה בשעת בוקר מוקדמת.

במהלך הבהלה שפרצה, החליטה אחת השכנות למסור את תינוקה לשכן אחר, וניסתה לקפוץ מחלון דירתה אל המדרכה. אלא שלמרבה הצער היא נפלה אל מותה, ולא שרדה את הקפיצה. בעלה הצליח להימלט לבניין סמוך ולא נפגע.

שמונה בני אדם נוספים נפגעו משאיפת עשן ונלקחו לבית החולים המקומי לטיפול רפואי. המשטרה הודיעה כי תגיש כתב אישום נגד האישה המציתה באשמת גרימת שריפה ומוות ברשלנות, והיא צפויה לעמוד בפני עונש מאסר.