ח"כ צבי סוכות פנה היום (שלישי) ליו"ר הכנסת, ח"כ אמיר אוחנה, בבקשה להסדיר מחדש את מתכונת ישיבות הוועדות ולהחזיר אותן לפעולה מלאה. זאת, בעקבות שחרור כל החטופים החיים וחלק מהחללים.

במכתבו ציין סוכות כי מאז אירועי השבעה באוקטובר, נפתחו ישיבות הוועדות בדברי משפחות החטופים, שלעיתים אף איימו לקחת מחצית מהזמן הכולל שהוקצה לדיונים. צעד זה נבע מתוך כאב לאומי ורצון להשמיע את קולם של המשפחות בשעתם הקשה.

עם זאת, סוכות הדגיש כי עם השמחה הגדולה בשחרורם של החטופים החיים והעובדה שממשלת ישראל פועלת לשחרור כל החללים במסגרת העסקה, הצורך להמשיך בנוהג זה מתייתר. הוא ציין כי "בשלב זה יש להחזיר את הכנסת והוועדות לפעולה תקינה על מנת למלא את תפקידן הציבורי כלפי כלל אזרחי ישראל, במיוחד לאחר תקופה ממושכת של מלחמה".

בנוסף, ציין סוכות כי "לעיתים נעשה שימוש שאינו הולם בזמן שהוקצה למשפחות להעברת מסרים פוליטיים שאינם קשורים לדיונים".

לסיום כתב סוכות כי מתוך הערכה עמוקה למשפחות ולכאבן, יש להסדיר את הנושא בהתאם למציאות הנוכחית ולהשיב את הוועדות לעיסוקן המקורי.