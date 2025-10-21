הרב יעקב ליבי והרב חיים מורדוף ערוץ 7

מאות תושבים קיבלו את פניו של אבינתן אור עם שובו לשילה, באירוע שגרם להתרגשות רבה ברחבי היישוב.

שיירת רכבים עברה בצמתים המרכזיים תוך שירה והרמת דגלים, כשהיא מסמלת את קבלת הפנים של הקהילה לאחד מבניה.

הרגעים המרכזיים באירוע התרחשו בכניסה ליישוב, שם נשאו דברים מרגשים הורים שכולים שהגיעו להביע את שמחתם עם שחרור החטופים.

הרב יעקב ליבי, סבו של דוד ליבי הי"ד שנפל בקרב בעזה, אמר לערוץ 7, "שהחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה. מרגיש שמחה אדירה, שהנכד שלי דוד ליבי מסר את נפש שלו כחלק מהעניין גם לרגעים הללו, זה חלק מהדרך שהיא דרך ארוכה, אי"ה גם הגאולה שלימה תגיע, עכשיו אנחנו זוכים לגאולה של החטופים, אי"ה נזכה לגאולה השלמה של עם ישראל ולבניין בית המקדש".

גם הרב חיים מורדוף, אביו של נחמן מורדוף הי"ד שנרצח בתחנת הדלק בעלי, אמר בכניסה לשילה, "אנחנו נמצאים כאן ומתרגשים מאוד מאוד לראות את אבינתן שכל כך התפללנו, חיכינו וציפינו לראות אותו חוזר הביתה, זו התרגשות גדולה מאוד מאוד. מאמינים באמונה שלמה בהשגחה של מי שחוזר הביתה ומי מלווה אותנו מלמעלה, נחמן שלנו שמלווה אותנו מלמעלה, מרגישים את זה מאוד חזק, שמחים על כל חטוף שחוזר, תודה רבה לבורא עולם שהביא אותנו ליום הזה בשילה, לראות את השמחה הגדולה הזו, ברוך השם".