סגן נשיא ארצות הברית ג'יי די ואנס קיים הערב (שלישי) מסיבת עיתונאים במפקדה האמריקנית שהוקמה בקריית גת.

"אנחנו שבוע בתוך תוכנית השלום ההיסטורית של טראמפ, והדברים מתקדמים יותר טוב ממה שחשבנו", אמר בפתח הצהרתו.

"זה מצב קשוח, יש פה שני אויבים שנלחמו: ארגון טרור מצד אחד, שרצח הרבה אנשים, צה"ל שהגן על אזרחי ישראל - ובתווך יש אזרחים שנתקעו באמצע".

הוא האשים את התקשורת המערבית בכך שהיא רוצה שהסכם הפסקת האש ייכשל. "בכל פעם שקורה משהו רע מדווחים שזה סופם של הפסקת האש ותוכנית השלום". הוא הדגיש כי "זה לא הסוף. זה מה שקורה כשיש אנשים ששונאים זה את זה ונלחמים הרבה זמן".

עוד לפני שענה על שאלות, נשאו דברים קצרים גם שליחי טראמפ שהיו אדריכלי העסקה, סטיב וויטקוף וג'ארד קושנר. "תמיד ידענו שלהסכם יהיו שני שלבים", אמר קושנר. "הראשון להחזיר החטופים ועכשיו עושים מאמץ להשיב את החללים, חצי כבר הוחזרו. הדבר הכי חשוב לחשוב עליו הוא איך מקימים מנגנון להפחתת מתחים. זה עובד כבר שבוע, אבל עם המחויבות של כולם, תוך שבוע תראו התקדמות משמעותית יותר".

ואנס נשאל על חלקם של הטורקים ביישום ההסכם, ואמר כי ישראל זו שתצטרך להסכים לאופי הכוחות שיפעלו בשטחה. "לראש הממשלה נתניהו יש דעה על זה, אבל אנו חושבים שלכולם יש תפקיד - חלקם כספי, חלקם לוגיסטי ואחרים להבטיח שהמנגנון יעבוד". הוא הדגיש כי ארה"ב לא תכפה על ישראל הכנסה של כוחות זרים, ואך ציין כי "לטורקים יש תפקיד קונסטרוקטיבי למלא".

כשנאלץ להתייחס לתמיכת טורקיה בחמאס טען ואנס כי מדובר בתמיכת עבר. "מי שהוא חלק מההסכם לא יכול להסתכל על העבר ולא לראות דברים שלא הסכים להם. יש צדדים ששונאים צד כזה או אחר אבל אנו מתמקדים בעתיד ובשלום, והצדדים מוכנים להיות מחויבים לזה".

הוא נשאל אם ארה"ב תציב דד-ליין לחמאס להחזרת כל החטופים החללים, והשיב: "זה הפוקוס של כל מי שכאן, להבטיח שהם יחזרו למשפחות ויקבלו קבורה נאותה אבל זה מורכב ולא יקרה בין לילה". לדבריו, "חלקם קבורים תחת הררי הריסות ואחרים מיקומם לא ידוע. צריך להתאזר בסבלנות, זה ייקח קצת זמן. אני לא אציב דד-ליין מדויק כי חלק מהנושאים מורכבים ובלתי ניתנים לתחזית".

קושנר ציין לצד ואנס כי לא יתחיל שיקום באזורים שנמצאים תחת שליטת חמאס. "יש סידורים באזורים שצה"ל שולט בהם - כדי להתחיל שיקום ולתת לפלסטינים מקום לחיות ולעבוד, זה אחד הדברים שאנחנו עושים".

"אני אופטימי לגבי איפה שאנו נמצאים. אם נעשה את זה נכון זה יהיה בסיס לשלום בכל האזור ומעבר לו".