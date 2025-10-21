המשרד לביטחון לאומי מפרסם נתונים חדשים מהם עולה כי חלה עלייה חדה של יותר מ-1,200% באכיפה נגד רעש ממסגדים ברמלה ולוד.

העלייה נובעת ממדיניות השר לביטחון לאומי, איתמר בן גביר, שהציב את נושא השקט הציבורי ואיכות החיים בראש סדר העדיפויות.

לצד הגידול במתן דו"חות בגין הרעש, יש ירידה ניכרת בכמות האירועים, דבר המעיד על כך שהפעולות בשטח מתחילות להניב תוצאות ולהשפיע על הסביבה. עם זאת, במשרד לביטחון לאומי מציינים כי יש צורך בהשקעה מתמשכת, לאחר עשרות שנים של הזנחה והיעדר טיפול במפגעים מהסוג הזה.

השר איתמר בן גביר אמר לערוץ 7: "אנחנו רואים שינוי אמיתי - יש עלייה גדולה באכיפה ובמתן דו"חות, והציבור מרגיש את זה. יחד עם זאת, אין לנו אשליות - אנחנו מטפלים בהזנחה של יותר מ-30 שנה, וזה תהליך. נמשיך לפעול בנחישות, לחזק את האכיפה ולהחזיר את הסדר והביטחון לתושבי רמלה ולוד".