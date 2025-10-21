מכבי חיפה הודיעה הערב (שלישי) באופן רשמי על מינויו של ברק בכר למאמן הקבוצה. בכר חוזר לקדנציה שלישית במועדון.

לבקשת בכר, המועדון פנה להתאחדות לכדורגל בבקשה לבחון את הצטרפותו של גיא צרפתי לתפקיד עוזר המאמן.

נשיא הקבוצה יעקב שחר מסר: "אני שמח על חזרתו של ברק למועדון שלנו. על אף הפרידה, מערכת היחסים הייתה ונותרה נהדרת, לברק זכויות רבות במכבי ונעזור לו כולנו לשוב ולהצליח".

בכר מחליף במכבי חיפה את הארגנטיני דייגו פלורס שפוטר לאחר שהקבוצה לא הגיעה להישגים וממוקמת במקום השמיני בלבד אחרי שבעה מחזורי ליגה.