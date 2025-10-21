מתחילת עונת הרחצה בחודש אפריל ועד היום, מד"א העניק טיפול רפואי ל-287 בני אדם שטבעו במקורות מים שונים, מהם 57 טבעו למוות.

במסגרת הפעולות הרפואיות, 5 בני אדם נזקקו לפעולות החייאה ופונו במצב אנוש, 15 במצב קשה, 39 במצב בינוני ו-171 במצב קל. בנוסף, 22 מהמקרים הסתיימו במוות במקום האירוע ו-35 מקרים נוספים הסתיימו במוות לאחר שהצוותים הרפואיים קבעו את מותם בבתי החולים.

בהשוואה לעונת הרחצה אשתקד, נרשמה ירידה של 21.6% במספר הטובעים למוות. בשנה שעברה, מד"א טיפל ב-366 בני אדם שטבעו במקורות מים, בהם 54 שטבעו למוות.

האירועים התרחשו במגוון מקומות מים: 134 ממקרי הטביעה היו בים התיכון, 18 בים המלח, 12 בכנרת, ו-2 בים סוף. בנוסף, 40 מקרים התרחשו בבריכות ציבוריות, 35 בבריכות פרטיות, 30 בבריכות בצימרים, 2 בבריכת אולם אירועים, 1 בבריכת מים במצפה תת-ימי, 3 במאגרי מים, 1 במעיין, 2 בנחלים ו-3 בסחנה.

מנכ"ל מד"א, אלי בין, ציין כי "לצד הכוננות הגבוהה של מד"א בעקבות אירועי המלחמה, עמדו החובשים והפאראמדיקים שלנו בהיערכות מיוחדת במהלך חודשי הקיץ לאור הסכנות הרבות במקורות מים. אנחנו מעניקים טיפול מתקדם לפצועים וחולים באירועים רבים במים ובחופים, באמצעות רכבי שטח מיוחדים וסירות טיפול נמרץ בכנרת ובאילת".