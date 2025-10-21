במחלקת השיקום בבית החולים בילינסון נערך הבוקר (שלישי) אירוע פרידה מרגש משורדי השבי לקראת שחרורם הדרגתי בימים הקרובים. חמשת השבים ביקרו במחלקת השיקום אליה יעברו בשלב הבא של הטיפול, במסגרת שיקום יום.

במהלך האירוע, השבים הודו לצוות הרפואי של בית החולים על התמיכה הרבה שהעניקו להם מאז השחרור.

אביתר דוד, אחד משורדי השבי, אמר: "לא ציפיתי לדבר כזה, אני מרגיש פה בבית". גיא גלבוע דלאל שיתף: "כשהגעתי לוואן, ההורים שלי אמרו לי שאנחנו הולכים לבית חולים. אמרתי להם שלא, הולכים הביתה. דמיינתי את זה בראש שלי שונה לגמרי. תומכים בי פה בכל מה שצריך".

מנהלת מחלקת השבים, פרופ' נעה אליקים רז, והאחות האחראית, אביבית זטלמן, העניקו לכל שורד שבי חולצה עם שחזור מדויק של המשפט שכתבו על הלוח במסוק בדרכם לבית החולים, בכתב ידם המקורי.

אל"מ במיל' יואב בר סלע, מפקד הקליטה בבילינסון, ברך את השבים ובני משפחותיהם. ד"ר לנה קורן פלדמן, מנהלת בילינסון, העניקה לכל שורד תמונה אישית ומרגשת מרגע הנחיתה בבית החולים.

צילום: גיא יחיאלי

צילום: גיא יחיאלי

צילום: גיא יחיאלי

צילום: גיא יחיאלי

צילום: גיא יחיאלי

צילום: גיא יחיאלי

צילום: גיא יחיאלי

צילום: גיא יחיאלי