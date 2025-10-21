בכירים בהתיישבות מביעים דאגה בשיחה עם ערוץ 7 מהכוונה לצמצם את תקני ההגנה המרחבית (הגמ"ר) ביישובים ברחבי יהודה ושומרון. לדברי הגורמים, בצה"ל שוקלים את הצעד ממניעים תקציביים, אך טרם התקבלה החלטה סופית בעניין.

"מי ישמור על ההתיישבות ביום יום מפני חדירת מחבלים? חייבים תוכנית הגנה ליישובים, אי אפשר להוריד עמדות קריטיות שמהוות חיץ מהאויב הערבי ולהגיד שיש כיתת כוננות", טענו הגורמים, "האם כל חברי כיתת כוננות נמצאים תמיד ביישוב? לא, אי אפשר לבנות עליהם".

עוד הוסיפו, "האם פלוגה אזורית תצטרך לאייש עמדות במקום להיכנס לכפרים? ההתחמשות ביו"ש היא עצומה והחשש הוא אמיתי. יותר מכך, החטיבה להתיישבות השקיעה מיליוני שקלים בפריסה של מצלמות ומרכיבי ביטחון נוספים שמשמשים את יחידות ההגמ"ר - חייבים לוחמי הגמ"ר שישתמשו בהם כל העת".

במערכת הביטחון אומרים בתגובה כי בנושא זה התקיימו במהלך החודשים האחרונים מספר מפגשים עם ראשי הרשויות ביהודה ושומרון, שבהם הובהר כי עליהם להיערך לצמצום הדרגתי של תקני ההגמ"ר.

דובר צה"ל הגיב "בימים האחרונים צה"ל מקיים הערכות מצב בנוגע לפריסת הסד"כ. כשיתקבלו החלטות היחידות והמשרתים יעודכנו באופן מסודר. ללא קשר להחלטה, יש לציין כי ביישובים במרחב יהודה ושומרון ישנן כיתות כוננות מצויידות, מאומנות ומרכיבי ההגנה ביישובים שופרו. זאת לצד כוחות לוחמים אשר פרוסים במרחב".