גורם מצרי, המעורה במשא ומתן העקיף בין ישראל לחמאס, אומר כי ביקורו בירושלים בעיתוי הנוכחי של ראש המודיעין המצרי, הגנרל חסן רשאד, תואם עם הממשל האמריקני, ובעת שסגן הנשיא האמריקני, ושליחי הנשיא טראמפ שוהים אף הם בישראל.

רשאד נועד עם ראש הממשלה בנימין נתניהו לצד בכירים ישראלים נוספים, ובהם ראש השב"כ החדש דוד זיני.

בשיחה עם העיתון "אל-ערבי אל-ג'דיד", אמר הגורם המצרי כי משימתו של רשאד קשורה למאמץ להפעיל לחץ על ישראל בכל הקשור ליישום השלבים שנקבעו בהסכם הפסקת האש.

לדבריו, הייתה ציפייה שישראל תשלח נציגות רשמית לקהיר להמשך המשא ומתן על יישום השלב השני של הפסקת האש, העוסק בקביעת הממשל ברצועת עזה ופרוק חמאס מנשקו, בעת שמנהיג חמאס ח’ליל אל-חיה ביקש לבקר במצרים.

מצרים דוחקת בישראל לאפשר את פתיחת מעבר רפיח בהתאם להסכם הפסקת האש, ומביעה מורת רוח מסירובו של נתניהו להתחיל במשא ומתן על יישום השלב השני של ההסכם לפני שחמאס ישלים את העברת גופות החטופים לישראל.

הגורם המצרי ציין עוד כי מצרים וקטאר התחייבו בפני ממשלת ישראל להביא להשלמת העברת כל גופות החטופים לישראל, וביקשו לאשר הכנסת ציוד הנדסי כבד כדי לקדם את ביצוע המשימה.