אביב עזרא, לוחם מילואים ומייסד עמותת "דור הניצחון", שלח מכתב התראה לפני נקיטת הליכים משפטיים נגד איתמר בבי, בעקבות דברים שאמר בתוכניות טלוויזיה שונות, בהן טען כי עזרא נמצא בצבא "בשביל ביזנס".

במכתב ההתראה, שנשלח על ידי עו"ד אסף שרעף, נטען כי בבי הציג את עזרא כאדם המתחזה ללוחם מילואים וכמי שפועל ממניעים כלכליים. "אני רוצה לבדוק את ה-250 ימים של הבן אדם הספציפי הזה, כמה מתוך הזמן הזה הוא נלחם בעזה וכמה הוא ארגן לחברים שלו תרומות", אמר בבי באחד הראיונות.

עוד נטען כי דברי בבי מהווים לשון הרע לפי החוק וכי הם נאמרו "בזדון ובכוונה לפגוע". עזרא דורש התנצלות פומבית ופיצוי בסך 50 אלף שקלים.

לדברי עו"ד שרעף, מרשו שירת למעלה מ-250 ימים במילואים במלחמה האחרונה, לאחר שירות קרבי מלא, והוא מכהן בהתנדבות כיו"ר העמותה הפועלת למען משרתי המילואים הצעירים.

מנגד, השיב עו"ד אלן כהן בשם בבי, ודחה את כל טענות ההתראה "באופן מוחלט, נחרץ וגורף". במכתב התגובה נטען כי דברי בבי נאמרו כחלק מדיון ציבורי עקרוני בנושא הגיוס והשתתפות בנטל, וכי לא הייתה בהם כל כוונה לפגוע בעזרא אישית.

עוד הוסיף עו"ד כהן כי בבי אף "הביע הערכה רבה למר עזרא על שירותו והקמת העמותה", וכי המכתב שהוגש נגדו מהווה "ניסיון פסול להשתיק שיח ציבורי לגיטימי" ואף "תביעת השתקה (SLAPP)". לדבריו, אם תוגש תביעה, בכוונת בבי להגיש בקשה לסילוק על הסף ולתבוע פיצוי על ניהול הליך סרק.

"הננו דורשים כי תודיעו לנו, תוך 7 ימים ממועד קבלת מכתב זה, על חזרתכם המיידית והרשמית ממכתב ההתראה כולו, ועל ביטולן המוחלט של כל הדרישות המופרכות שהועלו בו", נכתב בשם בבי.

אביב עזרא מסר: "להגיד לאדם שמחרף את נפשו מעל 250 ימי מילאואים שהוא עושה את זה בשביל 'ביזנס' - זה בזיון. אותי לימדו שמי שמאמין, לא מפחד. ונראה שהם מפחדים פחד מוות. המכתב מדבר בעד עצמו באמצעות עורכי דיני, עורך דין אסף שרעף ועורכת הדין מגי ישראל".