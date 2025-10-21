השר לעניינים אסטרטגיים רון דרמר יתפטר מתפקידו במהלך החודש הבא, כך דווח בחדשות 12.

על פי הדיווח, דרמר היה אמור לפרוש כבר בדצמבר 2024, כאשר הוא עצמו קבע מראש את פרישתו לאחר שנתיים בתפקיד. עם זאת, בעקבות התפקיד המורכב שהוטל עליו במהלך המו"מ לסיום המלחמה והתקיפה האיראנית, הוא בחר להישאר בתפקידו.

לאחרונה, השר דרמר אמר כי לאחר פרישתו יישאר "בסביבה", אך סירב להסביר מה יהיו יעדיו המקצועיים הבאים.

דרמר קיבל הצעה מראש הממשלה נתניהו להתמודד בפריימריז בליכוד ולקבל שריון במקום בכיר במפלגה, אך סירב. הוא גם הכחיש דיווחים לפיהם יעבוד בשוק הפרטי יחד עם חתנו של נשיא ארה"ב ג'ארד קושנר.