קשה לתאר במילים את עוצמת הרגשות המציפה את דיצה אור, אמו של אבינתן, ששב הביתה לאחר שנתיים בשבי חמאס.

היום (שלישי) שב אבינתן הביתה ואימו התקשתה להסתיר את התרגשותה בשיחה עם i24NEWS. "זה ערב שהוא הרבה מעל מרגש ומעבר לכל דמיון".

גם אבינתן בנה, לדבריה, לא ציפה לקבלת הפנים החמה. "הוא אמר לעצמו, 'צהל בטח ימסור אותי בגבול, ואז יבוא אבא או אח שלי, ויסיע אותי ונעצור ביילו ונקנה סיגריה וקפה. במציאות, הדרך הביתה מבית החולים לקחה ארבע וחצי שעות והיו אלפי אנשים שחיכו לנו בהמון תחנות עם שמחה אדירה".

היא מספרת כי בנה משתף בכל מה שעבר עליו בשבי. "הוא זוכר בצורה מדויקת ומדהימה, מה קרה ביום ה-80, מה קרה ביום ה-409, מה היו הדיבורים על עסקה בהתחלה ומה בהמשך".

דיצה אור מתארת את חוויית השיבה כטלטלה נפשית שבעוצמתה אינה נופלת מהטראומה של החטיפה עצמה. "האירוע הזה של השיבה הביתה, הוא טלטלה בעוצמה לא פחותה מהעוצמה של החטיפה. כמו שהעולם המוכר והידוע שלנו התרסק לרסיסים בשבעה באוקטובר, אז גם כל השנתיים האלה בבת אחת התרסקו לרסיסים כשהוא חזר. התוכן הוא שונה לחלוטין, אבל העוצמה הפנימית הנפשית היא באמת אותה עוצמה".

האם מציינת כי הבידוד הקיצוני לא שבר את רוחו של בנה - אלא חישל את תודעתו. "הוא נהיה הרבה יותר חד, דווקא בגלל שהוא היה צריך כל הזמן הרבה לחדד את השכל, ולהבין את המציאות מתוך רמזים מאוד מאוד קטנטנים.