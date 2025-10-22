טרגדיה קשה פקדה אמש (שלישי) את ישיבת מיר בירושלים כשאחד התלמידים אותר ללא רוח חיים בפנימיית הישיבה שבשכונת בית ישראל.

כוחות ההצלה שהוזעקו למקום ביצעו פעולות החייאה ממושכות, אך בסופן נאלצו לקבוע את מותו של הבחור במקום.

הנפטר הוא שלמה ארי ריבקוב ז"ל, תושב ארצות הברית שלמד בישיבת מיר. דבר פטירתו הפתאומית היכה בתדהמה את תלמידי הישיבה ואת חבריו הרבים בארץ ובחו"ל.

גורמי המקצוע והמשטרה החלו בבדיקת נסיבות המקרה הטראגי. בשלב זה טרם פורסמו פרטים נוספים על האירוע.

ישיבת מיר נחשבת לאחת מהישיבות המרכזיות והגדולות בעולם החרדי, ומושכת אליה תלמידים רבים מארצות הברית ומרחבי העולם.