הפרשן לענייני ערבים, צבי יחזקאלי, מזהיר כי ממשל טראמפ - יחד עם המתווכות בהסכם החטופים - עומד להביא למצב שבו חמאס יישאר בשלטון ברצועת עזה.

"הנחת העבודה של המתווכות היא שאי אפשר להוריד את חמאס מהשלטון ושהוא יחזור וזו תהיה 'אותה גברת בשינוי אדרת'. אפשר להכניס חמאס לכל ממשלה והם יודעים לעבוד בג'יהאד שקט. המתווכות אומרות לחמאס 'תנו לישראל את כל הגופות עד האחרונה ואז תראו את שיקום עזה וחזרתכם לשלטון. אתם תרוויחו מזה'", מסביר יחזקאלי.

הוא מוסיף "חמאס רואה את האמריקנים דוחקים בנו לשלב השני ולשקם את עזה וזו הבעיה. ישראל צריכה להבין שמה שנרקם נגד עינינו זו חזרת חמאס לעזה ללא התפרקות מנשקו. השאלה היא האם לישראל יש מנופי כוח בהסכם למנוע את זה. השלב השני בהסכם הוא שלב בעייתי מאוד במסגרתו לא רק נקבל את חמאס בעזה - אלא שוב יהיה שם שלטון שלא מקבל את קיומנו".

לדבריו "ארה"ב רוצה להראות שההסכם חזק מכל מציאות. אני מאמין שייתכן שיהיה שקט תחת הסכם טראמפ - אבל שקט לא טוב עבורנו - כי בחסותו מתחמשים, בונים ומשקמים. לטווח הרחוק זה רע. הקונספציה הראתה לנו שכשיש שקט אנחנו נרדמים. כרגע ישראל צריכה לעמוד, גם מול טראמפ, ולומר לו מה אסור ומה מותר ברצועת עזה".