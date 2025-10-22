המשטרה הצבאית עצרה הלילה (רביעי) שני תלמידי ישיבה מהישיבות המובילות במגזר החרדי שלא התייצבו לשירות צבאי ונחשבו עריקים.

שוטרים צבאיים הגיעו תחילה לביתו של תלמיד ישיבת "איתרי". הוא נעצר והועבר לכלא הצבאי. זמן קצר לאחר מכן הגיע כוח אחר של מצ"ח לביתו של תלמיד ישיבת 'עטרת שלמה' ועצר אותו.

גורמים חרדיים מביעים זעם על המעצרים שלראשונה בוצעו באופן יזום בבתיהם של העריקים ולא בנתב"ג או בשל היתקלות כלשהי עם המשטרה.

ב"פלג הירושלמי", המארגן את המחאות נגד הגיוס, כבר הודיעו כי הם מתכוונים לערוך במהלך היום הפגנת ענק במחאה על מעצרם של שני העריקים.