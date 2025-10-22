הכנסת תתבקש להצביע היום (רביעי) בקריאה טרומית על הצעת החוק להחלת ריבונות ישראלית בשטחי יהודה ושומרון, בזמן ביקורו בישראל של סגן נשיא ארצות הברית ג'יי. די. ואנס.

את ההצעה יעלה יו"ר מפלגת נעם, ח"כ אבי מעוז, ששוחח אמש עם ראש הממשלה בנימין נתניהו וסירב לבקשתו לדחות את העלאת הצעת החוק במליאה.

"מתוך כבוד והערכה גדולה לראש הממשלה, אני נאלץ לסרב לבקשתו לדחות את הדיון במליאת הכנסת על הצעת החוק שלי להחלת ריבונות ביו"ש. הצעת החוק תעלה לדיון. מדינת ישראל היא מדינה ריבונית. ועכשיו הגיע זמן ריבונות", הבהיר מעוז.

הוא הדגיש כי התכוון להעלות את הצעת החוק בכנס הקיץ האחרון, אך התבקש אז על ידי בכירים בקואליציה לדחות את ההצבעה תוך הבטחה שהחוק יועלה בשלב מאוחר יותר.

במפלגות הציונות הדתית ועוצמה יהודית מתחו ביקורת על מעוז ואמרו כי אם תידחה ההצעה במליאה היום - לא ניתן יהיה להעלותה שוב במשך חצי שנה.

גורמים במפלגת נעם מסרו שלוש תשובות על הטענות מצד שתי המפלגות, "הממשלה רשאית להחיל ריבונות בהחלטת ממשלה ללא צורך בחקיקה, ניתן לקדם הצעת חוק ממשלתית שאינה כפופה למגבלת ההמתנה, וליו"ר הכנסת אמיר אוחנה יש סמכות לקצר את תקופת ההמתנה גם לאחר שהצעת חוק פרטית נדחית".