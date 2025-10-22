ה"טֶלֶגרף" הבריטי דיווח השבוע על מקרה מזעזע נוסף של אנטישמיות שאירע בסוף אוגוסט, כאשר עורך דין יהודי נעצר במהלך הפגנה פרו-פלסטינית מול שגרירות ישראל.

המעצר לא התרחש בעקבות עבירה שביצע, אלא בעקבות שאלות שנשאל בנוגע לתליון מגן דוד קטן שענד על צווארו. עורך הדין, בשנות ה-40 לחייו, נחקר במשך כ-10 שעות ושוחרר לבסוף בערבות.

לפי הדיווח, המשטרה טענה כי התליון "הרגיז" פעילים פרו-פלסטיניים. עם זאת, דובר המשטרה הכחיש טענה זו וציין כי המעצר בוצע בשל הפרת הוראות הסדר הציבורי.

אירועים מסוג זה אינם מתרחשים בחלל ריק. לפי נתוני ארגון Community Security Trust, במחצית הראשונה של שנת 2025 נרשמו בבריטניה למעלה מ-1,500 תקריות אנטישמיות - ממוצע של יותר מ-200 מקרים בחודש. מדובר ברמת שיא כמעט חסרת תקדים: פגיעות פיזיות, ביזוי רכוש, השחתת בתי כנסת והסתה גלויה - הן ברשתות החברתיות והן באירועים ציבוריים. שיאה של האלימות - ברצח הנתעב של שני מתפללים יהודים ביום הכיפורים.

החברה הבריטית מצויה בשעת מבחן קריטית. כאשר מגן דוד הופך לסמל פרובוקטיבי, הגבול שבו הזהות היהודית מתויגת כפשע כבר נחצה. במציאות שבה מוסדות שלטון, בשם "הסדר הציבורי", נותנים לגיטימציה לשנאה במסווה של ניטרליות - מדובר בהתרת דם יהודים. מותר להפגין למען עזה, אך אסור לענוד סמל של אמונה?

האנטישמיות אינה שוכנת רק ברחובות - היא מחלחלת גם למגרשי הספורט. קבוצת מכבי תל אביב הודיעה כי תוותר על הקצאת כרטיסים לאוהדיה למשחק החוץ בליגה האירופית מול אסטון וילה, שיתקיים בעוד כשבועיים - זאת לאחר שהמועדון האנגלי אסר את כניסתם של אוהדי מכבי ת"א לאצטדיון.

בריטניה דוהרת לנקודת אל-חזור. הקרע אינו רק בין היהודים לממשלת בריטניה - אלא בין אנגליה לבין עצמה. ממשלה שהתפארה בעבר בסובלנות ובחופש הביטוי - מתנצלת היום, במקרה הטוב, על נוכחות יהודית ברחובות; ובמקרה הרע - מיישרת קו עם לאומנים קיצוניים.

החברה הבריטית מצויה במשבר זהות עמוק על רקע גלי ההגירה הגדולים בשנים האחרונות. המאזן הדמוגרפי משתנה, ונראה כי בריטניה מתקשה להתמודד עם המציאות החדשה. חזרתי לאחרונה מביקור בלונדון - והופתעתי מהיקף ההגירה: מעל 40% מתושבי העיר הם מהגרים.

בריטניה נדרשת להכריע: האם תמשיך להיות ליברלית וסובלנית כלפי יהודיה, כפי שהיא כלפי שאר המהגרים - או שתיכנע להמון האנטישמי המפגין ברחובות? אם יהודי נאלץ להסתיר את מגן הדוד שלו בלונדון - סימן שמשהו רע מאוד עובר על הממלכה.

המעצר של עורך הדין היהודי אינו עוד כותרת חולפת - אלא קריאת השכמה לממשלת בריטניה. זהו מאבק נגד האנטישמיות, אך לא פחות מכך - מאבק על נשמתה של אנגליה. ויפה שעה אחת קודם.



הכותב הוא משפטן ויועץ אסטרטגי