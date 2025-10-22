האתר התימני "דיפנס ליין" דיווח הלילה כי שר ההגנה של ממשלת החות'ים, מוחמד נאסר אל-עאטיפי, מאושפז במצב קשה מאוד באחד מבתי החולים בצנעא, בעקבות תקיפה ישראלית שבוצעה בסוף חודש אוגוסט.

המקורות שצוטטו באתר טענו כי אל-עאטיפי מאושפז מאז יום התקיפה בבית חולים בבירה, ומצבו "קריטי ומתדרדר במהירות". לפי הפרסום, הפגיעה בו אירעה כתוצאה מהפצצה על מבנה סמוך לבית שבו התכנסה באותו זמן ממשלת החות'ים.

מאז התקיפה לא נרשמו הופעות פומביות של אל-עאטיפי, לא נמסרו הצהרות מטעמו, ולא דווחה כל פעילות מצד משרד ההגנה.

באתר נמסר כי שר ההגנה אף נעדר מהלוויותיהם של בכירים חות'ים שנהרגו באותה מתקפה - בהם הרמטכ"ל מוחמד עבד אלכרים אל-ר'ומארי ושר הפנים עבד אלכרים אל-חות'י.

לפי הדיווח, כלי התקשורת של החות'ים פרסמו לאחרונה הודעות כתובות בשמו של אל-עאטיפי, לרבות מכתב תנחומים בעקבות חיסולו של אל-ר'ומארי. עם זאת, לא תועד כל הופעה פומבית מצידו מאז התקיפה. גם בהלוויית דודו של אל-עאטיפי, שנערכה בשבוע שעבר, הוא לא השתתף.