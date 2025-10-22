בטקס חגיגי שהתקיים השבוע בנובי מוסקבה, הונחה אבן הפינה למרכז יהודי רחב היקף שעתיד לשרת את אלפי בני הקהילה היהודית באזור.

נובי מוסקבה היא אזור שסופח לבירת רוסיה לפני כעשור והביא להתרחבותה המשמעותית, עד שהפכה לעיר השישית בגודלה בעולם.

המרכז החדש צפוי להשתלב בלב אזור המגורים והעסקים המתפתח, לאחר שהעירייה הקצתה שטח נרחב לטובת הקהילה היהודית ואישרה את התכניות לבנייתו.

את האירוע הנחה רבה של המחוז, השליח הרב ישראל אריה לייב לאזאר, המתגורר במקום עם משפחתו ועומד בראש הקהילה ובית הכנסת המקומי. הרב לאזאר הזמין את אביו, הרב הראשי של רוסיה הרב בערל לאזאר, לשאת דברי ברכה ולהיות הראשון להניח את אבן הפינה.

הטקס היה חלק מיום שלם של אירועים עבור הקהילה, ובמהלכו התקיימו חגיגה משפחתית והחלה כתיבת ספר תורה לעילוי נשמת ולזכות יהודי האזור.

במעמד השתתפו גם נציגים בכירים מממשלת רוסיה, נשיא איגוד הקהילות ברוסיה הרב אלכסנדר ברדה, רבנים, אישי ציבור ותומכים נוספים שהביעו את מחויבותם להצלחת הפרויקט ולהמשך חיזוק חיי הקהילה באזור.