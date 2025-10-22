דרעי באדיבות המצלם

יו"ר תנועת ש"ס, ח"כ אריה דרעי, התייחס אמש (שלישי) לנושא חוק הגיוס במהלך האירוע המרכזי לציון 12 שנים לפטירת הרב עובדיה יוסף זצ"ל בבניני האומה.

ההתייחסות הגיעה על רקע הדחיות בהגשת חוק הגיוס בוועדת חוץ וביטחון בראשותו של ח"כ בועז ביסמוט והביקורת הפנים-חרדית נגדו על קידום החוק.

"הדבר החשוב ביותר למרן זצ"ל בשנותיו האחרונות היה להסדיר את מעמדם של בני הישיבות, שלא תהיה עליהם תווית של עריקים", הבהיר דרעי.

"היו כאלו שיצאו נגדו וצעקו: 'מה פתאום חוק, מה פתאום יעדים?' מרן הלך עם זה עד הסוף. זו הדרך שלנו. ברוך ה' יש לנו מועצת חכמי התורה שממשיכה את דרכו".

דרעי הוסיף כי תנועתו מודעת לביקורת הציבורית. "אנחנו יודעים את הקולות ואת הדיבורים. אנחנו מוכנים להתבזות, העיקר שנסדיר את מעמדם של לומדי התורה שיוכלו ללמוד בקדושה ובטהרה ללא שום הפרעות".

יו"ר ש"ס תיאר את הימים האחרונים של הרב עובדיה יוסף ואת הנושא שהיה קרוב ללבו: "אני לא מתייחס לרעשי הרקע. כשיש רגעים קשים אני נזכר בדמעות של מרן שהיה בוכה ואומר: 'תסדירו את מעמדם של לומדי התורה'. בבית החולים, שבוע לפני פטירתו, הוא בכה בדמעות שליש על כך שמעמדם של לומדי התורה לא הוסדר. זו היתה צוואת חייו".