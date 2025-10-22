בעקבות שחרורם של אלפי מחבלים במסגרת העסקה להשבת החטופים מעזה, פרסם הרב עוזי שרבף, מראשי תנועת "נחלה" אשר היה בעצמו אסיר לשעבר במסגרת פרשת "המחתרת היהודית", סרטון שבו הוא קורא לשחרר את האסירים היהודים שנותרו בבתי הכלא בישראל.

הרב עוזי שרבף עצמו נשפט למאסר עולם במסגרת פרשת ה"מחתרת היהודית", והשתחרר יחד עם נוספים לאחר 7 שנות מאסר - בעקבות חנינה של הנשיא דאז, חיים הרצוג - וזאת כמשקל נגד לאחר שחרור מאות מחבלים במסגרת "עיסקת ג'יבריל".

"המעשה הזה של שחרור המוני של מחבלים עד כדי כך שבתי הכלא התרוקנו ממחבלים - למרות שמדובר על אישומים מאוד מאוד קשים, היא עובדה קשה מאוד". אומר הרב בתחילת דבריו.

בהמשך, מוסיף הרב שרבף כי יש בידי המדינה דרך למתן את חוסר הצדק שבשחרור המוני של מחבלים, לדבריו: "יש אפשרות קצת למתק את הדבר הקשה הזה על ידי כך שישחררו את האסירים היהודים שנשפטו על עניינים לאומיים. ברור לכולנו שאותם אסירים יהודים שישוחררו - הם לא יחזרו על מעשיהם, אלא להפך, יביאו תועלת לחברה".

בהמשך דבריו מדגיש הרב את הפער המוסרי בין שחרור מחבלים לבין הכליאה המתמשכת של יהודים שפעלו ממניעים לאומניים, "ידוע לנו שהמחבלים הערבים כשהם משוחררים רבים מהם חוזרים לפגוע ביהודים, ולכן ודאי וודאי שהמוסר והצדק מחייבים לשחרר את אחינו היהודים שנמצאים עדיין בבתי כלא. בכך אפשר למתק את המרירות הגדולה שנוצרה משחרור כל כך הרבה מחבלים קשים, ואולי גם קצת למתק את החיים של המשפחות השכולות שנפגעו מהטרור הערבי".

דבריו של הרב שרבף מצטרפים לשורת קולות ציבוריים ופוליטיים הקוראים למהלך דומה, ביניהם נמנה גם הרב חיים בן שושן, בנו של חכם ישועה בן שושן שהיה אף הוא מעצורי המחתרת היהודית.

הערב (רביעי) בשעה 19:30 בגשר המיתרים בירושלים, תיערך הפגנה בקריאה לשחרור האסירים היהודים. ההפגנה מאורגנת על ידי פעילי "המטה לשחרור האסירים הלאומיים".

בנוסף, בימים האחרונים הובילו במטה מספר הפגנות מחאה בדרישה לשחרר את האסירים, בין היתר התקיימו הפגנות מול בית הנשיא הרצוג, מול ביתו של שר המשפטים יריב לוין ומול כלא רימונים - בו מוחזקים מספר אסירים.