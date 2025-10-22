החקירה נגד הרב יוסף זיני, אביו של ראש השב"כ דוד זיני, עומדת להיסגר למרות שהזימון לחקירה כבר הומצא. כך עולה מדיווח בעיתון 'הארץ'.

על פי הדיווח, ראש אגף החקירות והמודיעין במשטרה, בועז בלט, עומד להורות על סגירת התיק. גורמים במשטרה מציינים כנימוק מרכזי את חלוף הזמן - למעלה מחמש שנים מאז נאמרו הדברים השנויים במחלוקת.

בהקלטות שנשא הרב זיני, המשמש רב קהילתי באשדוד הוא נשמע אומר: "לו הייתי חבר כנסת ושמעתי את אחמד טיבי מצהיר 'אני הריבון', ונשק היה ברשותי - הייתי מסיים את הריבון. על זה הייתי מוכן להיכלא".

בהקלטה נוספת הושמעו דברים קיצוניים כלפי בית המשפט העליון: "שבית הדין העליון יתפוצץ, שיישרף במהרה בימינו". על רקע הפרסומים זומן הרב זיני לחקירה במשטרת אשדוד בחשד לביצוע עבירת איומים.

הזימון הגיע ימים ספורים לאחר שוועדת גרוניס - הוועדה למינוי בכירים - אישרה באופן רשמי את מינויו של דוד זיני לתפקיד ראש השב"כ.

בלט עדיין לא חתם על ההחלטה, אך גורמים במשטרה צופים שיאמץ את ההמלצה בקרוב.